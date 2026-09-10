Wanderer (44) rutscht vor den Augen seiner Freunde 30 Meter in die Tiefe

In Vals (Tirol) kam es heute zu einem Alpinunfall, bei dem ein Mann rund 30 Meter vor den Augen seiner Freunde abrutschte und blutend am Boden liegen blieb.

Am heutigen Donnerst startete eine dreiköpfige niederländische Wandergruppe, bestehend aus dre Männern gegen 8.30 Uhr, eine mehrtägige Bergwanderung auf der sogenannten „Peter-Habeler-Runde“ mit Tagesziel „Europahütte“. Das befreundete Bergsteiger-Trio begab sich zum oben genannten Zeitpunkt von 6154 Vals über den markierten Weg (rot-schwarz markierter Bergweg) in Richtung des geplanten Tageszieles „Europahütte“.

Mehrfach überschlagen – Wunde am Kopf

Im Bereich des „Geistbeckwegs“, südwestlich des Berggipfels „Kraxentrager“ auf einer Höhe von 2.678 Meter, rutschte ein 44-jähriger der Gruppe vor den Augen seiner Begleiter auf einem nassen Stein aus und stürzte anschließend, sich mehrfach überschlagend, zirka 30 Meter über steil abfallendes Blockgelände in die Tiefe, teilt die Polizei heute mit. Der Mann kam mit einer stark blutenden Wunde am Kopf unterhalb des Wegs zwischen den Felsen zum Liegen.

Freunde riefen Einsatzkräfte – Schwierige Bergung

Seine Begleiter setzten unverzüglich einen Notruf ab und stiegen zum verunfallten Alpinisten ab. In weiterer Folge wurden der NAH „C1“ sowie die Bergrettung Gries am Brenner alarmiert. Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen im Bereich der Unfallstelle wurde der Verunfallte durch die Crew des NAH und der anwesenden Bergretter mittels „Crash Bergung“ geborgen und anschließend ins Tal geflogen. Im Tal wurde der verletzte Bergsteiger durch den Notarzt erstversorgt und folglich zur weiteren medizinischen Versorgung in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Die beiden unverletzten Begleiter wurden ebenfalls per Notarzthubschrauber geborgen und ins Tal gebracht, heißt es abschließend.