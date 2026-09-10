100 Einsatzkräfte kämpfen gegen Großbrand auf der Ifersguntenalpe

Gegen 13.16 Uhr stellte die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ eine Rauchentwicklung in diesem Bereich fest. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung waren auf der Ifersguntenalpe Schwendearbeiten im Gange. Nachdem der Brand von den dort beschäftigten Arbeitern bemerkt worden war, wurden die Einsatzkräfte alarmiert, teilt die Polizei mit.

Eine Person wurde verletzt

An der Brandbekämpfung waren mehrere Feuerwehren aus Vorarlberg und dem benachbarten Deutschland sowie die Bergrettung, der örtliche Rettungsdienst und die Polizei beteiligt. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch den Polizeihubschrauber „Libelle“ sowie einen Hubschrauber der Firma „HELIX“. Insgesamt standen rund 100 Personen im Einsatz. Im Zuge der Löscharbeiten wurde eine Einsatzkraft verletzt, heißt es weiter.

500 Quadratmeter waren in Brand

Gegen 19.30 Uhr wurden die Löscharbeiten eingestellt. Die Fortsetzung der Löscharbeiten findet am Folgetag statt, da mögliche Brandherde im Unterholz noch nachgelöst werden müssen. Bislang wurde durch den Brand eine Fläche von rund 500 Quadratmeter beschädigt. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.