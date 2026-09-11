Wetter am Freitag: Erst Wolken und Regen, dann lockert es auf

Anfangs noch bewölkt und teils regnerisch, lockern bis zum Nachmittag am Freitag in den meisten Landesteilen die Wolken auf und die Sonne zeigt sich immer mehr.

In Österreich herrschen am Freitag, 11. September 2026, erst noch kompakte Wolken vor, zusätzlich fällt in vielen Landesteilen schauerartiger Regen. Doch Wetterbesserung ist in Sicht: „Bis zum Nachmittag lockern die Wolken immer mehr auf und die Sonne zeigt sich. Schauer gibt es dann nur mehr wenige“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Zusätzlich weht der Wind schwach, in Teilen Niederösterreichs, im Burgenland und am Alpensüdrand auch mäßig aus West bis Nord. Die Temperaturen liegen in der Früh bei fast schon frischen acht bis 14 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 15 bis 22 Grad an, so die Experten abschließend.