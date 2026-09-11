Neue Regeln für E-Mopeds: Lieferdienst stellt Flotte vollständig um

Bei der Lieferplattform "foodora" bahnen sich mit 1. Oktober 2026 Änderungen an. Das betrifft vor allem das Erscheinungsbild im öffentlichen Raum. Ab dann stellt man nämlich vollständig auf Fahrräder und E-Bikes um.

Der Grund für die Umstellung liegt in verschärften Regelungen für E-Mopeds, die ab 1. Oktober 2026 rechtlich als Kraftfahrzeuge behandelt werden, bislang galten sie noch als Fahrräder, sofern sie nicht schneller als 25 km/h fahren konnten und eine Nenndauerleistung von höchstens 250 Watt aufwiesen. Ab 1. Oktober dürfen sie dann nur noch auf der Straße benutzt werden, es gilt eine Führerschein-, Helm-, Versicherungs- und Kennzeichenpflicht. Daher stellt man bei foodora vollständig auf Fahrräder und E-Bikes um. Die neue Regelung sieht man als „wichtigen Schritt hin zu mehr Sicherheit im Stadtverkehr“. Beim Wechsel auf E-bikes unterstützt man die Rider umfassend und plant bis 2027 Investitionen im siebenstelligen Bereich.

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„Nehmen Einhaltung der neuen Regelungen sehr ernst“

Kunden und Geschäftspartner werden von der Umstellung nichts spüren, verspricht man. Gleichzeitig erklärt man auch, dass E-Bikes bereits heute das Rückgrat des Liefermodells bilden würden, ihr Anteil werde nun eben kontinuierlich weiter ausgebaut. Dragan Milovanovic, Managing Director von foodora Österreich, meint dazu: „Wir nehmen die Einhaltung der neuen Regelungen sehr ernst. Der nächste Schritt, unsere Flotte vollständig auf Fahrräder und E-Bikes umzustellen, ist konsequent und gut vorbereitet. Daher erwarten wir keine spürbaren Auswirkungen auf das Erlebnis unserer Kund:innen und Geschäftspartner.“

©foodora Dragan Milovanovic, Managing Director von foodora Österreich verspricht, dass man die Einhaltung der neuen Regelungen „sehr ernst“ nehmen würde.

So unterstützt foodora seine Rider

Aus einer internen Umfrage weiß man bei foodora, dass sich Rider insbesondere über mögliche Kosten und die operative Umsetzbarkeit der neuen Vorgaben Sorgen machen. Daher hat man eben schon früh mit konkreten Unterstützungsmaßnahmen begonnen und informiert etwa seit Juni 2026 seine Rider regelmäßig per E-Mail, über den Newsletter sowie über die lokalen Rider Hubs über das Inkrafttreten der neuen Regelung. Im Rahmen von Roadshows, die in mehreren österreichischen Städten über den Sommer stattgefunden haben, haben Rider zudem Informationen zu den Unterstützungsangeboten seitens foodora und den vertraglichen Auswirkungen bekommen.

„Verantwortung endet nicht bei Einhaltung der neuen Vorgaben“

Durch die Zusammenarbeit mit einem auf die Vermietung von Fahrrädern und E-Bikes für Flotten spezialisierten Unternehmen erhalten Rider außerdem Zugang zu hochwertigen Fahrrädern und E-Bikes zu attraktiven Konditionen, verspricht man. „Für uns endet Verantwortung nicht bei der Einhaltung der neuen Vorgaben. Sie bedeutet, unsere Rider bei dieser Umstellung aktiv zu unterstützen“, so Milovanovic.