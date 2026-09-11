Stau-Wochenende vor der Tür: Wartezeiten von einer Stunde und mehr möglich

Mit dem kommenden Wochenende enden auch die Ferien in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und in der Steiermark sowie beim nördlichen Nachbarn in Bayern und Baden-Württemberg. Während Samstagvormittag laut Prognose der ÖAMTC-Experten noch einige Urlaubsnachzügler nach Süden unterwegs sein werden, wird der Reiseverkehr ab den Nachmittagsstunden und am Sonntag vor allem Richtung Norden stark zunehmen.

Das sind die Stauschwerpunkte am Wochenende

Einen Stauschwerpunkt sehen die Experten für den Grenzübergang beim Karawankentunnel zwischen Kärnten und Slowenien. „Wartezeiten von mehr als einer Stunde wären nichts Besonderes“, so der ÖAMTC. Ebenfalls stauanfällig bleiben die wichtigen Nord-Süd-Verbindungen wie die Brenner Autobahn und die Fernpassstrecke in Tirol, die Tauernautobahn in Kärnten und Salzburg sowie die Pyhrn Autobahn in Oberösterreich und der Steiermark. Vor Tunnelbereichen und Mautstellen soll man mit Verzögerungen rechnen.

Events sorgen für Verzögerungen in drei Bundesländern

In Kärnten findet gleichzeitig auch noch die European Bike Week statt. Vor allem am Samstag im Rahmen der Harley-Parade ist dabei mit Straßensperren zu rechnen. Zahlreiche Besucher erwartet der ÖAMTC auch bei der Herbstmesse in Dornbirn (Vorarlberg), die noch bis Sonntag stattfindet. Dabei ist mit Verzögerungen vor allem auf der Rheintal Autobahn bei den Abfahrten Dornbirn Süd und West zu rechnen. Schließlich werden am Wochenende noch rund 8.000 Läufer beim WACHAUmarathon erwartet. Hier muss vor allem am Sonntag und dabei vor allem auf der Donau Straße am nördlichen Donauufer mit Verzögerungen gerechnet werden. Die Laufstrecke sollte wenn möglich großräumig umfahren werden, raten die Experten. Etwa am gegenüberliegenden Ufer auf der Aggsteiner Straße oder über die West Autobahn und die Kremser Schnellstraße.