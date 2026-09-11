Tausende Euro jeden Monat: 6 Österreicher mit Glück – und einem „Traumgewinn“

Insgesamt sechs Mal durften Österreicher bisher über Gewinne bei EuroDreams dieses Jahr jubeln. Der ganz große Wurf war noch nicht dabei, sechs Gewinner bekommen dennoch monatlich eine satte Summe.

Insgesamt sechs Österreicher durften sich dieses Jahr bereits über einen EuroDreams-Gewinn der Kategorie "monatliche Auszahlung" freuen.

Insgesamt sechs Österreicher durften sich dieses Jahr bereits über einen EuroDreams-Gewinn der Kategorie "monatliche Auszahlung" freuen.

30 Jahre lang jeden Monat 20.000 Euro. Diesen Gewinn verspricht die Lotterie „EuroDreams“ jenen Menschen, die sechs Richtige und zusätzlich noch die korrekte Traumzahl am Schein haben. Ein wahrhaft traumhafter Gewinn, der zuletzt in am 6. August 2026 in Luxemburg erzielt worden ist. In Österreich ist es noch einmal deutlich länger her, der letzte Hauptgewinn datiert noch aus dem Vorjahr. Dennoch sind die Österreicher dieses Jahr bisher nicht komplett leer ausgegangen.

Sechs Österreicher bekommen monatlich Geld nach EuroDreams-Gewinn

Insgesamt sechs Personen haben einen Gewinn von je 120.000 Euro abgestaubt. Dabei sei gesagt, dass sie das Geld freilich nicht auf einen Schlag bekommen sondern wie das Konzept besagt eben monatlich aufgeteilt. Über monatlich am meisten Geld können sich dabei zwei Personen freuen, bei denen nur eine einzige Nummer stimmen musste: die Quittungsnummer. Zwei Mal wurden bei EuroDreams dieses Jahr nämlich in Sonderausspielungen je 10.000 Euro monatlich für ein Jahr ausgespielt. Die Quittungsnummer im ersten Fall wurde am 23. Juli 2026 gezogen: 712 243 6707. Die zweite Quittungsnummer gehörte zu einem Tipp, der via win2day abgegeben wurde, wie die Österreichischen Lotterien gegenüber 5 Minuten bestätigten und wurde am 3. September 2026 zufällig gezogen: 712 732 2719.

Alles rund um „EuroDreams“: Bei „EuroDreams“ braucht man insgesamt sieben richtige Zahlen, wobei die sich aus sechs Richtigen zwischen 1 und 40 und einer Traumzahl zwischen 1 und 5 zusammensetzen. Ziehungen finden immer am Montag und Donnerstag statt Teilnehmende Länder sind neben Österreich noch Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und die Schweiz. Die Gewinne aus den ersten beiden Rängen: 6+1 : 20.000 Euro jeden Monat 30 Jahre lang

: 20.000 Euro jeden Monat 30 Jahre lang 6+0: 2.000 Euro jeden Monat fünf Jahre lang

Hast du schon einmal EuroDreams gespielt? Ja, ich spiele immer Ja, schon mehrmals Ja, ein Mal Nein, noch nie Ich weiß nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Vier Österreicher mit zweitem Gewinnrang bei EuroDreams

Zusätzlich haben vier Österreicher in diesem Jahr den zweiten Gewinnrang geschafft. Diese vier Personen bekommen immerhin für fünf Jahre jeden Monat 2.000 Euro – also quasi monatlich ein Gehalt, ohne dafür auch nur einen Finger rühren zu müssen. Erstmals in diesem Jahr ist das einem Teilnehmer via win2day bei der Ziehung am 18. Mai. Er oder sie bekommt damit seit Mitte Juni schon monatlich Geld aufs Konto, in wenigen Tagen kommt dementsprechend die vierte Rate.

Zwei große EuroDreams-Gewinne binnen weniger Tage

Daraufhin dauerte es knapp eineinhalb Monate, ehe ein Niederösterreicher am 6. Juli wieder den zweiten Gewinnrang schaffte, wie die Lotterien auf Nachfrage von 5 Minuten bekanntgegeben haben. Sofern er oder sie sich schon gemeldet hat, sollte Anfang September der zweite von insgesamt 60 Auszahlungen á 2.000 Euro aufs Konto gekommen sein. Mitte August hat es dann gleich bei zwei Ziehungen hintereinander einen zweiten Rang für je einen Österreicher gegeben. Am 13. August betraf das einen win2day-Teilnehmer, am 17. August einen Niederösterreicher. In beiden Fällen dürfte die erste Auszahlung dieser Tage am Konto erscheinen bzw. erschienen sein – jeweils nach der vierwöchigen Reklamationsfrist. Beim Niederösterreicher war es dafür allerdings wieder notwendig, dass er sich bisher bereits gemeldet hat.