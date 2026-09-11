Geisel seit Jänner 2025: Österreicherin im Niger vor Freilassung

Vor über eineinhalb Jahren ist eine Österreicherin im Niger (Afrika) entführt worden. Nun gibt es "ermutigende Informationen" seitens des Außenministeriums. Die Frau soll freigelassen werden, heißt es.

Berichte aus der Region und von Journalisten würden nahelegen, dass sie möglicherweise sogar schon freigelassen wurde. So berichtet das lokale Onlineportal Air-Info Agadez etwa, dass sowohl die 75-jährige Österreicherin als auch eine Schweizerin bereits freigelassen worden seien. Ein französischer Journalist meint, dass sich die Geisel derzeit auf libyschem Staatsgebiet befinden würde. Offiziell bestätigt ist keine der beiden Nachrichten und Versionen. Seitens des Außenministeriums spricht man dennoch von „ermutigenden Informationen“ und davon, dass der Prozess der Freilassung und Übergabe „komplex und gefährlich“ sei.

Aus Wohnung in Agadez entführt

Die Österreicherin wurde im Jänner 2025, die Schweizerin im April des selben Jahres in der Stadt Agadez entführt – beide jeweils aus ihren Wohnungen. Knapp drei Jahrzehnte lang war die gebürtige Wienerin dort bereits zu Hause, ehe sie entführt wurde. Ebenfalls festgehalten wurde ein US-Amerikaner, der im August befreit werden konnte. Nun gibt es dem Vernehmen nach eben auch Hoffnung für die beiden weiblichen Geiseln.