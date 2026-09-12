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Bild auf 5min.at zeigt die Wiener Staatsoper.
Nach regionalem Frühnebel setzt sich am Samstag in weiten Teilen Österreichs die Sonne durch.
Österreich
12/09/2026
Prognose

Viel Sonne und bis zu 25 Grad: So wird der Samstag in Österreich

Nach einem teils nebeligen Start setzt sich am Samstag in Österreich verbreitet die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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Der Samstag (12. September) startet in Teilen Österreichs zunächst mit Nebel. Vor allem in Tälern, in den südlichen und südöstlichen Beckenlagen sowie entlang größerer Gewässer können sich am Morgen Nebelfelder halten. Diese lösen sich im Tagesverlauf jedoch meist rasch auf. Danach stellt sich überwiegend sonniges Wetter ein. Ganz wolkenlos bleibt der Himmel allerdings nicht. „Zeitweise ziehen aber bereits am Vormittag von Nordwesten her ein paar harmlose Wolkenfelder über den Himmel und nachmittags entstehen Quellwolken“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Regenschauer bleiben die Ausnahme und sind am ehesten vereinzelt im Osten möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. In der Früh ist es mit 3 bis 12 Grad noch frisch, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 18 bis 25 Grad. Die höchsten Werte werden im Westen erwartet.

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