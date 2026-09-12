Viel Sonne und bis zu 25 Grad: So wird der Samstag in Österreich

Der Samstag (12. September) startet in Teilen Österreichs zunächst mit Nebel. Vor allem in Tälern, in den südlichen und südöstlichen Beckenlagen sowie entlang größerer Gewässer können sich am Morgen Nebelfelder halten. Diese lösen sich im Tagesverlauf jedoch meist rasch auf. Danach stellt sich überwiegend sonniges Wetter ein. Ganz wolkenlos bleibt der Himmel allerdings nicht. „Zeitweise ziehen aber bereits am Vormittag von Nordwesten her ein paar harmlose Wolkenfelder über den Himmel und nachmittags entstehen Quellwolken“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Regenschauer bleiben die Ausnahme und sind am ehesten vereinzelt im Osten möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. In der Früh ist es mit 3 bis 12 Grad noch frisch, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 18 bis 25 Grad. Die höchsten Werte werden im Westen erwartet.