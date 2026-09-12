Zwei Autofahrer und zwei Kinder (10, 13) bei Frontalcrash verletzt

In Kössen (Tirol) kam es gestern zu einem Frontal-Crash zwischen zwei Fahrzeugen bei dem insgesamt vier Personen, darunter zwei Kinder (10,13) verletzt wurden.

Gestern gegen 15 Uhr ereignete sich auf der Kössener Straße im Gemeindegebiet von Kössen ein Verkehrsunfall, wobei insgesamt vier Personen verletzt wurden. Zur Unfallzeit lenkte ein 38-jähriger, deutscher Staatsangehöriger (aus dem Landkreis Nürnberger Land) sein Auto auf der Kössener Straße von Kössen kommend in Fahrtrichtung Schleching (Deutschland). Im Fahrzeug befanden sich ebenfalls der 10-jährige Sohn und die 13-jährige Tochter des Lenkers. Zur gleichen Zeit lenkte eine 20-jährige, deutsche Staatsangehörige (aus dem Landkreis Esslingen) ihren Wagen am selben Straßenabschnitt in entgegengesetzte Richtung.

Gegen Leitschiene und dann gegen Felswand gekracht

Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug des 38-Jährigen kam quer über die Fahrbahn zum Stillstand. Das Auto der 20-Jährigen prallte durch die Wucht des Zusammenstoßes zuerst nach rechts gegen die Leitschiene, fuhr in weiterer Folge weiter und kollidierte links gegen die dortige Felswand, bis er schließlich zum Stillstand kam. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Beide Lenker und die Kinder wurden verletzt

Die beiden Fahrzeuglenker sowie die beiden Kinder erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol verbracht werden, teilen die Beamten weiter mit. Im Einsatz standen vier Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Kössen mit 32 Einsatzkräfte, der Notarzthubschrauber „C4“, die Rettung, ein Abschleppunternehmen sowie die Polizei.

Zwei Stunden lang Straßensperre

Die Kössener Straße musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer von circa zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr für rund 30 Minuten mittels wechselseitiger Anhaltungen geregelt. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel erstattet, heißt es abschließend.