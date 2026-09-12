Neanderthaler-Gen: Warum manche von Natur aus muskulöser sind

Der Neanderthaler dürfte etwas größer und muskulöser gewesen sein als der Homo Sapiens, das zeigt eine neue Studie. Menschen, die das Neanderthaler-Gen in doppelter Ausführung im Ergbut tragen, weisen diese Merkmale häufig auf.

Ein bis zwei Prozent unseres Erbguts stammen vom Neandertaler – und die Wissenschaft deckt nach und nach auf, welche Spuren dieses Erbe in unserem Körper hinterlassen hat. Eine neue Studie Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig zeigt nun: Die prähistorischen Gene sorgen unter anderem für ein stärkeres Muskelwachstum.

Viele Menschen tragen noch Neanderthaler-Erbe in sich

Ein Forschungsteam hat einen speziellen Wachstumshormon-Rezeptor genauer unter die Lupe genommen. Dieser existiert in zwei Ausführungen: der Homo-sapiens- und der Neandertaler-Variante. Obwohl die moderne Form im Genpool deutlich dominiert, hat sich das Erbe des Neandertalers bis heute wacker gehalten.

Mehr Muskelmasse, im Schnitt um ein halbes Kilo

Molekular unterscheidet die beiden Rezeptoren kaum etwas: Sie trennen lediglich zwei Aminosäuren, wie Studienautor Philipp Kanis im gegenüber dem ORF erklärt. „Uns hat interessiert, welche konkreten Folgen diese feine Abweichung für Menschen hat, die auch heute noch die Neandertaler-Variante in sich tragen.“ Das Ergebnis ist überraschend: Wer die Neandertaler-Variante doppelt im Erbgut trägt, also auf beiden Chromosomen, ist nicht nur etwas größer, sondern hat auch messbar mehr Muskelmasse. Im Schnitt macht das ein halbes Kilo aus. Für die Auswirkung eines einzelnen Gens sei das ein erstaunlich starker Effekt, so Kanis weiter.

Auch die Knochen sind stärker

Dass die Genvariante mit einem höheren Körpergewicht einhergeht, zeigten Biobank-Daten rasch. Dass dieser Gewichtsanstieg vor allem auf zusätzliche Muskelmasse zurückzuführen ist, deckt sich perfekt mit dem klassischen Bild des Neandertalers. Urzeit-Erbe enttarnt: Warum manche Menschen von Natur aus muskulöser sind Experten gehen daher davon aus, dass der Neandertaler insgesamt wesentlich bulliger war.

Anschauliches Beispiel im Forschungsteam

Ob Kraftsportler die Genvariante häufiger tragen, untersuchte die Studie zwar nicht, doch die Forschenden stießen direkt in ihren eigenen Reihen auf einen Träger: Der Genetiker Tomislav Maricic besitzt das Neandertaler-Gen und passt optisch perfekt ins Bild. Neben seinem schmächtigeren Kollegen Philipp Kanis dient der großgewachsene, muskulöse Wissenschaftler auf Fachkongressen nun als anschaulicher Vergleich. Aber Kanis relativiert den Effekt: Die Auswirkung des Gens ist zwar messbar, allein sorgt es jedoch keineswegs für Herkules-Statur.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2026 um 08:54 Uhr aktualisiert