Von „Höhle der Löwen“ zu dm und Bipa: Erster veganer Schwangerschaftstest

In Österreich gibt es den weltweit ersten veganen Schwangerschaftstest, der auf Algen- statt Tierantikörper setzt. Das Start-up Phaeosynt hat das Produkt nun in die Regale unserer Drogerien gebracht.

Begonnen hat alles vergangenen Herbst im deutschen TV-Format „Die Höhle der Löwen“ auf VOX. Dort stellte das Start-up Phaeosynt den weltweit ersten veganen Schwangerschaftstest vor. Dort konnte zwar kein Investor gefunden werden, Erfolg hatte das Unternehmen dann aber trotzdem: Es konnte ein externer Investor gefunden werden.

Rinder, Mäuse, Kaninchen: Tiere sterben für Antikörper

In der EU sterben jährlich rund eine Million Tiere für die Antikörper in herkömmlichen Schwangerschaftstests. Diese werden meist aus dem Blutserum von Rindern, Mäusen oder Kaninchen gewonnen. Mit einer pflanzlichen Alternative schafft das deutsche Start-up Phaeosynt nun Abhilfe, wie zuerst „Der Standard“ berichtet.

„Hey Mela“

Seit 2022 arbeitet das hannoversche Biotech-Unternehmen Phaeosynt an einer tierfreien Alternative zu herkömmlichen Tests. Gemeinsam mit der Weimarer Vellap Diagnostics GmbH entstand so der Schwangerschaftstest „Hey Mela“. Wie Mitgründerin Alina Eilers gegenüber dem „Standard“ erklärt, produzieren gentechnisch veränderte Kieselalgen (Diatomeen) die benötigten Antikörper, völlig ohne tierische Inhaltsstoffe.

Schwangerschaftstest setzt auf Algen

Wie herkömmliche Tests reagiert auch die vegane Alternative auf das Schwangerschaftshormon hCG. Durch eine gezielte genetische Anpassung, eine Art molekularer Bauplan, produzieren die Kieselalgen Antikörper in vergleichbarer Menge wie tierische Systeme. Neben der veganen Herstellungsweise ist der Test auch digital konzipiert und ohne elektronischen Abfall. Unsichere Ergebnisse lassen sich per App fotografieren, woraufhin eine KI die Auswertung übernimmt und Klarheit schafft. Seit kurzer Zeit ist der vegane Schwangerschaftstest auch im österreichischen Handel erhältlich