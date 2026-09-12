Lebewohl nach 60 Jahren Ehe: „Rollende Engel“ ermöglichen Maria herzergreifenden Abschied

Ein schwerer Schicksalsschlag traf Maria (86) während ihres Krankenhausaufenthalts: Nach 60 Jahren Ehe verstarb der Gatte unerwartet. Die "Rollenden Engel" holten die Patientin aus dem Krankenhaus für ein letztes "Lebewohl" ab.

Seite an Seite mit den Wunscherfüllern entzündete die 86-Jährige eine „Letzte-Wünsche-Kerze“, um sie als leuchtendes Zeichen der Erinnerung am Grab zu hinterlassen.

Seite an Seite mit den Wunscherfüllern entzündete die 86-Jährige eine „Letzte-Wünsche-Kerze“, um sie als leuchtendes Zeichen der Erinnerung am Grab zu hinterlassen.

Über sechs Jahrzehnte lang gingen Maria (86) und ihr Ehemann gemeinsam durchs Leben. Sie führten eine glückliche Ehe, umgeben von einer liebevollen Familie. Doch ein tragischer Haushaltsunfall stellte das Leben der 86-Jährigen schlagartig auf den Kopf: Nach einem schweren Sturz in der Badewanne musste die Seniorin mit einer lebensgefährlichen Gehirnblutung per Notfall nach Linz überstellt und umgehend am Kopf operiert werden. Die Ärzte konnten ihr Leben retten, doch das Schicksal traf die Familie kurz darauf mit voller Härte.

Während Krankenhaus-Aufenthalt verstarb Marias Gatte

Noch während Frau Maria im Krankenhaus lag, verstarb ihr geliebter Ehemann völlig unerwartet. Für die frisch operierte Seniorin brach eine Welt zusammen. Aufgrund ihres geschwächten Zustands war sie ans Bett gebunden und auf kontinuierliche medizinische Betreuung angewiesen. Die Teilnahme an der anstehenden Urnenbeisetzung schien unmöglich.

Wettlauf gegen die Zeit

In dieser schmerzhaften Situation wandte sich das Pflegepersonal des Neuromed Campus an den Verein Rollende Engel, der auf die Erfüllung letzter Herzenswünsche spezialisiert ist. Dem Organisationsteam blieben lediglich zwölf Stunden, um bestehende Termine umzudisponieren und den Einsatz logistisch vorzubereiten. Nur wenige Stunden nach der Anfrage standen die ehrenamtlichen Wunscherfüller Sabrina, Birgit und Florian einsatzbereit im Krankenhaus. Dank der Vorarbeit des Pflegepersonals konnte die Reise in den Heimatort der Patientin ohne Verzögerung beginnen.

„Mach’s gut – lebe wohl“

Am Friedhof des Heimatortes angekommen, warteten bereits Familie, Freunde und Verwandte in der Aussegnungshalle. Die Ehrenamtlichen brachten Frau Maria direkt zur Urne ihres Mannes, sodass sie sich in aller Stille von ihrem Lebenspartner verabschieden konnte. Nach der von einem Diakon gestalteten Trauerfeier folgte das Team dem Trauerzug bis zum Grab. Damit Frau Maria ihrem Mann die letzte Ehre erweisen konnte, brachten die Helfer ihre Trage bis an die Grabstätte heran. Gemeinsam mit den Wunscherfüllern entzündete die 86-Jährige eine „Letzte-Wünsche-Kerze“ und stellte sie ans Grab. Es war ein bewegender Moment der Stille und der Trauer, der bei den anwesenden Angehörigen für viele Tränen sorgte.

©Facebook/Rollende Engel ©Facebook/Rollende Engel ©Facebook/Rollende Engel

Große Dankbarkeit

Nach diesem schweren, aber bedeutenden Abschied wurde Maria vom Team der Rollenden Engel wieder zurück in die medizinische Betreuung gebracht. Dort bedankte sich die 86-Jährige mit den Worten: „Ihr seid meine Engel! Danke, dass ihr mir geholfen habt. Durch euch konnte ich mich von meinem Mann verabschieden!“