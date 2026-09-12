Unglaubliche 111,5 Millionen Euro! Österreicher knackt Jackpot

Ein Glückspilz aus Österreich räumte am Freitag den Euromillionen-Jackpot ab und ist nun um satte 111,5 Millionen Euro reicher.

Wer das große Los gezogen hat, ist noch unbekannt. Auch das persönliche Umfeld des Glückspilzes ahnt vermutlich noch nichts.

Wer das große Los gezogen hat, ist noch unbekannt. Auch das persönliche Umfeld des Glückspilzes ahnt vermutlich noch nichts.

Die EuroMillionen-Ziehung am Freitag machte einen Spieler aus Österreich zum Multimillionär. Der gesamte Jackpot im ersten Rang geht an ihn. Wer das Vermögen abräumt, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis, Details zur Gewinnerperson fehlen noch. Doch eines ist gewiss: Aus gewohnter Routine wird sich für denjenigen oder diejenige auf einen Schlag alles verändern – das bisherige Leben wird völlig auf den Kopf stellt.

Jackpot geht nach Österreich

Der Gesamtgewinn dieser unglaublichen Summe geht an eine Person aus Österreich. Drei Spieler (nicht aus Österreich) räumen bei der Freitagsziehung noch jeweils 265.189,60 Euro ab, insgesamt sechs Spieler (ebenfalls nicht aus Österreich) erhalten je 30.989,50 Euro.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2026 um 10:39 Uhr aktualisiert