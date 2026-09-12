Stau-Samstag auf den Transitrouten: Geduldsprobe in Tirol, Salzburg und Kärnten

Starker Ausflugs- und Reiseverkehr bremste am Samstag, dem 12. September, die Nord-Süd-Achsen aus. Nach Angaben des ÖAMTC war die Geduld der Autofahrer vor allem in Tirol gefragt.

Besonders viel Verkehr gab es am heutigen Samstag auf der A2, der A10 sowie auf der Fernpassstraße.

Besonders viel Verkehr gab es am heutigen Samstag auf der A2, der A10 sowie auf der Fernpassstraße.

Reger Reise- und Ausflugsverkehr hat am Samstag auf den Nord-Süd-Verbindungen für erhebliche Verzögerungen gesorgt. Nach Informationen der ÖAMTC-Mobilitätsexperten waren vor allem die Transitstrecken in Tirol, Salzburg und Kärnten von langen Staus und Blockabfertigungen betroffen.

Längster Stau auf der B179 in Tirol

Besonders geduldig mussten Autofahrende in Tirol sein: Auf der Fernpassstraße (B179) staute es sich in Fahrtrichtung Nassereith auf einer Länge von über zehn Kilometern. Für die Betroffenen bedeutete dies einen Zeitverlust von mehr als einer Stunde. Auch wer über die Inntal Autobahn (A12) nach Deutschland ausreisen wollte, kam nicht zügig voran – beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden verzögerte sich die Weiterfahrt um über 30 Minuten.

Blockabfertigung auf der A10 vor Tunnelbereichen

Nicht viel besser stellte sich die Lage auf der Tauernautobahn (A10) dar. Um den Verkehrsfluss zu steuern und die Tunnelbereiche zu sichern, musste die Autobahngesellschaft sowohl vor dem Katschbergtunnel in Kärnten als auch vor dem Helbersbergtunnel in Salzburg eine Blockabfertigung einrichten. Weiter südlich auf der Karawanken Autobahn (A11) stockte der Verkehr ebenfalls: Vor dem Karawankentunnel in Richtung Slowenien wuchs die Wartezeit auf mehr als eine halbe Stunde an.

Auf der A2 kam ein Lkw quer auf der Fahrbahn zu stehen

Ein Zwischenfall auf der Südautobahn (A2) verschärfte die Situation in Kärnten zusätzlich: Kurz nach 12 Uhr kam ein Lkw zwischen Villach-Warmbad und Villach-Faaker See quer auf der Fahrbahn zu stehen. Während der aufwendigen Aufräumarbeiten war die A2 in beiden Richtungen lediglich über den Pannenstreifen passierbar, was binnen kurzer Zeit zu einem kilometerlangen Rückstau führte.