FPÖ feiert Haider-Erbe im Zeichen des Wahlerfolgs

Vier Jahrzehnte nach der historischen Machtübernahme durch Jörg Haider gedachte die FPÖ im Congress Innsbruck jener Parteiveranstaltung, die das politische Gefüge Österreichs nachhaltig veränderte.

Am 13. September 1986 hatte Haider am selben Ort den damaligen Parteichef Norbert Steger abgelöst. Ein Schritt, der zum Ende der rot-blauen Koalition und zur Ausrufung der „Vranitzky-Doktrin“ führte. Heute präsentiert sich die Partei als stimmenstärkste Kraft im Parlament.

Festsaal gefüllt

Der Festsaal in Innsbruck war bis auf den letzten Platz gefüllt. Neben zahlreichen aktiven Mandataren wohnten prominenten Zeitzeugen wie Claudia Haider, Peter Westenthaler, Gerald Grosz sowie die Brüder Kurt und Uwe Scheuch der Jubiläumsveranstaltung bei, während Norbert Steger der Feier fernblieb.

„Geburtsstunde einer völlig neuen FPÖ“

In den Festreden zogen Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger und Parteiobmann Herbert Kickl direkte Parallelen zwischen der Vergangenheit und der aktuellen Ausrichtung. Während Abwerzger die Weiterführung des politischen Erbes betonte, bezeichnete Kickl den Parteitag von 1986 als „Geburtsstunde einer völlig neuen FPÖ“. Die Erinnerung an Haider verstehe man als Auftrag für die Zukunft, um das politische Programm der Freiheitlichen vollenden zu können.