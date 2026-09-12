Auffahrunfall auf A14: Frau und Kind (4) verletzt

Am 12. September 2026 kam es gegen 14.41 Uhr auf der Rheintalautobahn (A14), Vorarlberg, in Richtung Tirol zu einem Verkehrsunfall. Ein vierjähriger Bub wurde verletzt.

Ein 34-jähriger Autofahrer war mit seinem vierjährigen Sohn auf der Überholspur im Baustellenbereich Altach/Koblach unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 53-jährige Frau. Als der 34-Jährige verkehrsbedingt stark abbremsen musste, konnte die nachfolgende Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf seinen Wagen auf.

Bub auch verletzt

Die 53-jährige Fahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an den Beinen. Der Rettungsdienst brachte sie in das Landeskrankenhaus Hohenems. Der vierjährige Bub wurde in das Krankenhaus Dornbirn verbracht. Der 34-jährige Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst abgeschleppt werden.