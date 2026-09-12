Promi-Besuch in Villach: Rad-Weltmeister schulte Nachwuchs
Großer Besuch für den Radnachwuchs in Maria Gail: Am heutigen Nachmittag absolviert der dreifache Bahnrad-Weltmeister sowie Straßen-Etappensieger Roland Königshofer eine spezielle Trainingseinheit mit Jugendlichen.
Auf dem Programm standen gezielte Bremsmanöver und Fahrtechnikübungen auf einem Privatgelände. Um optimale und sichere Trainingsbedingungen für die Nachwuchssportler zu gewährleisten, wurde die Fahrbahn bereits am Vortag gründlich von Splitt und Verunreinigungen befreit.
Königshofer trainiert Jugend
Das Ausnahmetalent Königshofer gibt dabei seine jahrzehntelange Erfahrung aus dem Spitzensport direkt an die nächste Generation weiter. „Auf meinem Privatweg in Maria Gail trainierte er Bremsmanöver“, erzählt ein 5-Minuten-Leser begeistert.
Roland Königshofer:
Erfolge im Spitzensport: 3-facher UCI-Weltmeister der Steher (1989–1991) und Gewinner von 10 WM-Medaillen in Serie. Zudem 4-facher Europacup-Gesamtsieger (1987–1990) und 29-facher österreichischer Staatsmeister in diversen Disziplinen.
Spitzname: „Specht“
Karriere nach dem Radsport: Von 1997 bis 2021 im Sportsmarketing bei adidas tätig.
Heute: Seit 2022 selbstständig mit einem eigenen Unternehmen für Sicherheits- und Fahrtechnikkurse für Rad- und Rennradfahrer.