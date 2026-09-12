Promi-Besuch in Villach: Rad-Weltmeister schulte Nachwuchs

Großer Besuch für den Radnachwuchs in Maria Gail: Am heutigen Nachmittag absolviert der dreifache Bahnrad-Weltmeister sowie Straßen-Etappensieger Roland Königshofer eine spezielle Trainingseinheit mit Jugendlichen.

Auf dem Programm standen gezielte Bremsmanöver und Fahrtechnikübungen auf einem Privatgelände. Um optimale und sichere Trainingsbedingungen für die Nachwuchssportler zu gewährleisten, wurde die Fahrbahn bereits am Vortag gründlich von Splitt und Verunreinigungen befreit.

Königshofer trainiert Jugend

Das Ausnahmetalent Königshofer gibt dabei seine jahrzehntelange Erfahrung aus dem Spitzensport direkt an die nächste Generation weiter. „Auf meinem Privatweg in Maria Gail trainierte er Bremsmanöver“, erzählt ein 5-Minuten-Leser begeistert.

©Privat Roland Königshofer trainierte in Villach Jugendliche.