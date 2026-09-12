Alpinistin stürzt rund 100 Meter steil ab und verletzt sich schwer

Am 12. September 2026, gegen 12.20 Uhr rutschte eine 50-jährige Österreicherin bei einer Bergtour im Bereich Brennerspitze in Neustift im Stubaital, Tirol, aus und stürzte in der Folge 70 bis 100 Meter steiles, Gelände.

Dabei zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu. Ihr Gatte setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde mit Unterstützung der Bergrettung vom Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.