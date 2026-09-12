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/ ©ÖAMTC/Helge Bauer
Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber.
Eine Frau stürzte in Tirol rund 100 Meter ab.
Stubaital
12/09/2026
Unfall

Alpinistin stürzt rund 100 Meter steil ab und verletzt sich schwer

Am 12. September 2026, gegen 12.20 Uhr rutschte eine 50-jährige Österreicherin bei einer Bergtour im Bereich Brennerspitze in Neustift im Stubaital, Tirol, aus und stürzte in der Folge 70 bis 100 Meter steiles, Gelände.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(43 Wörter)
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Dabei zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu. Ihr Gatte setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde mit Unterstützung der Bergrettung vom Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.

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