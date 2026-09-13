Der Sonntag in Österreich ist teils bewölkt: Am Abend flächendeckender Regen

Während im Westen und Süden der goldene Bergherbst mit viel Sonne lockt, ziehen von Norden her Regenwolken auf . Schnelle Touren lohnen sich im Bergland auf jeden Fall noch, im Flachland kann es schon ab den Nachmittag regnen.

Die Sonne kann bis zum Nachmittag in Teilen des Landes noch durchblicken, gegen Abend wird es dann aber größtenteils nass.

Die Sonne kann bis zum Nachmittag in Teilen des Landes noch durchblicken, gegen Abend wird es dann aber größtenteils nass.

Während in Vorarlberg, Tirol und Kärnten bis in den Nachmittag hinein die Sonne dominiert, ziehen im restlichen Österreich schon ab dem Vormittag dichte Wolken auf. In Ober- und Niederösterreich gehen nachmittags erste Regenschauer nieder, ehe ab dem Abend flächendeckend Regen einsetzt. Einzig der Süden bleibt noch länger trocken. Bei 19 bis 26 Grad frischt lebhafter Westwind auf. In der Nacht auf Montag regnet es überall weiter, an der Alpennordseite gebietsweise auch intensiv.

Gute Bedingungen für Bergtouren

Der Sonntag bringt laut GeoSphere Austria gute Tourenbedingungen bei meist passabler Sicht. Während am Vormittag oft die Sonne scheint, ziehen tagsüber höhere Wolkenfelder durch – vom Hochschwab bis zur Rax etwas dichter, aber überall trocken. Regen folgt in den Nordalpen erst in der Nacht. Es weht mäßiger Nordwestwind. Die Temperaturen liegen in 2.000 Metern zwischen 8 Grad im Osten und 12 Grad am Arlberg, in 3.000 Metern um 4 Grad.