Noch bis morgen früh: Sperren bei der Anschlussstelle Tulln

Auf Autofahrer im Raum Tulln kommen noch bis morgen Früh Einschränkungen zu. Die ASFINAG erneuert auf der S 5 Stockerauer Schnellstraße den Fahrbahnbelag.

Seit 11. September, 20 Uhr, bis morgen, 14. September, fünf Uhr früh saniert die ASFINAG auf der S 5 Stockerauer Schnellstraße die Ausfahrt Tulln aus Richtung Stockerau sowie die Auffahrt Richtung Krems. Beide Verbindungen wurden dafür gesperrt.

Sperre: Was du wissen solltest

Wer aus Richtung Stockerau nach Tulln abfahren möchte, wird über die Anschlussstelle Königsbrunn/Wagram und die Gegenrichtung umgeleitet. Wer in Tulln Richtung Krems auffahren möchte, wird über Trübensee, Neuaigen und Bierbaum zur Anschlussstelle Königsbrunn umgeleitet, heißt es weiter. Im Zuge der Arbeiten erneuert die ASFINAG die Fahrbahn auf rund 4.200 Quadratmetern. Die bestehenden Asphaltschichten werden entfernt und durch einen neuen Fahrbahnaufbau ersetzt.