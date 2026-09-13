Lenkerin (18) kam von Fahrbahn ab und überschlug sich mit Auto – Drei Verletzte

Am gestrigen Samstagabend, dem 12. September 2026, kam es auf der L 539 bei Obdach (Bezirk Murtal) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht und eine weitere Person schwer verletzt wurden.

Gestern Abend kam es zu einem schweren Unfall im Murtal - drei Personen wurden verletzt.

Gestern Abend kam es zu einem schweren Unfall im Murtal - drei Personen wurden verletzt.

Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Murtal war mit ihrem Auto auf der L 539 von St. Wolfgang kommend in Richtung Obdach unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich ein Mitfahrer und eine Beifahrerin – jeweils 18 Jahre alt. Gegen 18.45 Uhr kam die Lenkerin mit ihrem Fahrzeug in einer starken Rechtskurve von der Fahrbahn ab und geriet auf eine stark abfallende Wiese, wo sich der Wagen schließlich überschlug.

Eine Person schwer verletzt

Bei diesem Unfall wurden die Lenkerin und der Mitfahrer leicht, die Beifahrerin schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Die Lenkerin und die Beifahrerin wurden in das LKH Judenburg gebracht, der Mitfahrer wurde ins LKH Leoben eingeliefert, heißt es abschließend.