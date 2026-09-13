„Haushaltsabgabe abschaffen“: ORF-Volksbegehren der FPÖ ist jetzt im Innenministerium

Die FPÖ hat, wie zuvor angekündigt, ein ORF-Volksbegehren eingebracht. Gefordert werden darin "saubere Information" sowie die Abschaffung der Haushaltsabgabe.

Die FPÖ hat ihr ORF-Volksbegehren offiziell beim Innenministerium eingereicht. Das erklärte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker gegenüber „OE24.TV“. Im Interview sagt erläutert er: „Wir haben das ORF-Volksbegehren im Innenministerium eingebracht.“ Im Rahmen des „Sommergesprächs“ gab Parteichef Herbert Kickl beim TV-Sender zuvor bekannt, dass die FPÖ noch im September ein Volksbegehren gegen die ORF-Gebühren starten wird. Neben dem Aus für den Beitrag fordert die Partei darin eine „saubere“ Informationsaufbereitung sowie mehr österreichische Produktionen im Programm.

Erst kürzlich legte FPÖ eine Popularbeschwerde gegen Ernennung von Clemens Pig zum ORF-Generaldirektor ein

Die FPÖ beabsichtigt nach ihrer Beschwerde bei der KommAustria gegen ORF-Generaldirektor Clemens Pig eine Verschärfung ihres Kurses. Partei-Chef Herbert Kickl warnte vor Plänen der Regierungsspitze, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie die Haushaltsabgabe noch diesen Herbst in der Verfassung zu verankern.

Kein konkretes Ziel bei Unterschriften genannt

Laut Kickl knüpfen die Freiheitlichen mit der Initiative an ihre bisherige Linie gegen Fehlentwicklungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk an. Ein konkretes Umsatzziel bei den Unterschriften nannte er nicht, kündigte jedoch eine intensive Kampagne an. Auf die Frage nach der genauen Bedeutung einer sachlicheren Berichterstattung erläuterte Herbert Kickl, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. Darunter sei lediglich eine präzise rechtliche Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags zu verstehen.

So geht es jetzt weiter

Für das angemeldete Volksbegehren läuft vorerst eine zweiwöchige Prüffrist beim Innenministerium. Sobald die Initiative im Zentralen Wählerregister eingetragen ist, startet die Sammelphase für Unterstützungserklärungen, die bis Ende 2027 läuft. Werden die erforderlichen 8.969 Unterschriften erzielt, entscheidet das Ressort innerhalb von drei Wochen über den Einleitungsantrag. Nach der offiziellen Veröffentlichung der Stattgebung auf der Amtstafel und im Internet muss die spätestens sechsmonatige Eintragungswoche mit einem Vorlauf von acht Wochen angesetzt werden.