Wandergruppe bricht zum Gipfel auf, nicht alle schaffen es selbstständig zurück

Eine vierköpfige Gruppe machte sich am Traunstein (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich auf den Weg zum Gipfel. Beim Abstieg kam es zu einem folgenschweren Sturz.

Eine vierköpfige Wandergruppe war am Samstag, 12. September, am Traunstein unterwegs. Nach einer Übernachtung im Traunsteinhaus stiegen die Wanderer am Vormittag zum Gipfel auf. Anschließend machte sich die Gruppe über den Mair-Alm-Steig wieder an den Abstieg. Gegen 11.25 Uhr kam dabei eine 44-jährige Frau aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung zu Fall.

Frau stürzt rund 20 Meter ab

Die Wanderin stürzte etwa 20 Meter durch felsiges Gelände. Dabei konnte sie sich noch an einem Ast festhalten und so einen weiteren Absturz verhindern. Schließlich kam die Frau verletzt auf dem Steig zum Liegen. Ihr 45-jähriger Ehemann setzte umgehend die Rettungskette in Gang und leistete bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe.

Rettung per Tau

Die 44-Jährige wurde schließlich von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Tau aus dem unwegsamen Gelände geborgen. Anschließend wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen.