Überraschend: ÖFB-Star Marcel Sabitzer legt Pause ein

Marcel Sabitzer pausiert vorerst im Nationalteam. Wie der ÖFB am Sonntagvormittag mitteilte, steht der 32-jährige Dortmund-Legionär nach Absprache mit Teamchef Ralf Rangnick für die anstehende Nations League nicht zur Verfügung.

Der Steirer geht sehr bewusst mit seinen Kräften und seinem Körper um, da er plant, noch mehrere Jahre auf Top-Niveau aktiv zu sein, heißt es.

Der Steirer geht sehr bewusst mit seinen Kräften und seinem Körper um, da er plant, noch mehrere Jahre auf Top-Niveau aktiv zu sein, heißt es.

Der ÖFB gab am Sonntagvormittag laut Medienberichten eine personelle Veränderung bekannt: Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer verzichtet vorerst auf Einsätze im Nationalteam. Nach Rücksprache mit Teamchef Ralf Rangnick setzt der 32-jährige Leistungsträger die kommende Nations League aus. Über ein mögliches Comeback für die EM-Qualifikation wollen sich Sabitzer und Rangnick Anfang nächsten Jahres abstimmen.

Paukenschlag für ÖFB: Grund sei extreme Belastung der letzte Jahre

Nach Angaben des ÖFB hatte Marcel Sabitzer seine Zukunft im Nationalteam bereits vor der WM ausführlich mit Ralf Rangnick besprochen. Sabitzer begründete seinen Schritt mit der extremen Belastung der letzten zwei Jahre, in denen er durch die EM 2024, die Klub-WM 2025 und die WM 2026 nahezu ohne Pause im Dauereinsatz war. Auch die anstehende Spielzeit fordert ihn durch die Verpflichtungen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League körperlich voll heraus.

Sabitzer möchte auf seine körperlichen Ressourcen achten

Sabitzer geht bei Borussia Dortmund in sein letztes Vertragsjahr. Der Steirer betonte, dass er noch einige Jahre auf Top-Niveau spielen möchte und deshalb sehr bewusst auf seine Belastung und seine körperlichen Ressourcen achten muss. Mit aktuell 102 Länderspielen und 27 Toren steht Sabitzer kurz vor einem historischen Meilenstein: Ein einziger weiterer Einsatz reicht aus, um auf Platz drei der ewigen ÖFB-Einsatzliste mit Andreas Herzog gleichzuziehen. Mehr Spiele für Österreich absolvierten bisher nur der im Sommer zurückgetretene Marko Arnautovic (137) sowie David Alaba (117).

Pausiert in der Nations League, bleibt Nationalteam aber grundsätzlich erhalten

Ralf Rangnick bestätigte in einer ÖFB-Mitteilung offene Gespräche mit Marcel Sabitzer vor der WM und zeigte volles Verständnis für dessen Entscheidung. Sabitzer pausiert vorerst in der Nations League, bleibt dem Nationalteam bei Bedarf aber grundsätzlich erhalten. Eine finale Entscheidung über seine weitere Zukunft fällt rechtzeitig vor der Qualifikation zur EM 2028.