Asiatische Hornisse jagt heimische Bienen: Toschnig bittet Bevölkerung um Mithilfe

Nun schlägt auch Österreich Alarm: Um die Ausbreitung der invasiven Hornisse einzudämmen, zählen jetzt jede Meldung und rasches Handeln. Darauf macht Landwirtschaftsminister Norbert Toschnig (ÖVP) aufmerksam.

Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) breitet sich weiter in Europa aus. Nach ersten Nachweisen 2024 und dem ersten Nestfund 2026 in Österreich ist Wachsamkeit geboten: Als invasive Art gefährdet sie Honigbienen, die Imkerei sowie die Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen.

Nachweise in Salzburg, Vorarlberg und Tirol

Ursprünglich aus Südostasien stammend und 2004 nach Frankreich eingeschleppt, gilt die Asiatische Hornisse in der EU offiziell als invasive Art. Nachdem 2024 in Salzburg eine einzelne Königin unschädlich gemacht wurde, folgten im Sommer 2026 die ersten Nestfunde in Vorarlberg und Tirol. Sämtliche Nester, wie etwa in Kössen (Bezirk Kitzbühel) aus knapp 30 Metern Höhe, wurden von den Behörden umgehend beseitigt. Auch wenn die restlichen Bundesländer bislang fundfrei sind, bleibt Wachsamkeit geboten.

Toschnig: „Sichtungen unbedingt unverzüglich melden!“

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) betont: „Unsere Honigbienen sind unverzichtbar für die heimische Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion. Die Asiatische Hornisse ist eine invasive Art, die sich in Europa zunehmend ausbreitet und Bienenstöcke erheblich unter Druck setzt, aber auch andere Insekten gefährdet. Umso wichtiger ist es, dass Sichtungen frühzeitig erkannt und gemeldet werden. Nur wenn Behörden, Wissenschaft, Landwirtschaft und Bevölkerung eng zusammenarbeiten, können wir rasch reagieren und unsere heimischen Bestäuber bestmöglich schützen. Jede rechtzeitig gemeldete Sichtung kann dazu beitragen, eine weitere Ausbreitung zu verlangsamen.“

Asiatische Hornisse macht gezielt Jagd auf Honigbienen

Die invasive Hornissenart jagt gezielt Honigbienen, indem sie effizient direkt vor den Stöcken lauert und ein- sowie ausfliegende Tiere abfängt. Dies schwächt die Völker und bedroht die Imkerei wirtschaftlich. Durch ihr breites Beutespektrum – darunter Wespen, Schwebfliegen, Käfer und Schmetterlinge – gefährdet sie zudem die heimische Insektenwelt, das ökologische Gleichgewicht sowie Erträge im Obst- und Weinbau.

Mithilfe der Bevölkerung gefragt

Die Mithilfe der Bevölkerung ist entscheidend: Wer eine Asiatische Hornisse oder ein Nest sichtet, sollte dies fotografieren, aber keinesfalls eigenmächtig eingreifen oder Tiere einfangen. Verdachtsfälle lassen sich österreichweit über die Plattform Bienengesundheit melden, in Vorarlberg direkt per E-Mail an velutina@viv.at. Experten prüfen die Fotos und veranlassen bei Bestätigung rasch behördliche Maßnahmen.