Zugpanne im Tunnel: Elf Personen auf Karwendelstrecke evakuiert

Am 13. September 2026, gegen 1.30 Uhr, musste aufgrund eines technischen Defekts ein Triebwagen auf der Karwendelbahnstrecke (Mittenwald Richtung Innsbruck/Tirol), im Martinswandtunnel, zum Stillstand gebracht werden.

Im Triebwagen befanden sich insgesamt 11 Personen, welche nicht verletzt, aber durch die FFW Zirl evakuiert wurden. Der Triebwagen wurden durch die ÖBB abgeschleppt, sodass die Karwendelbahnstrecke gegen 6 Uhr wieder frei befahrbar war. Im Einsatz standen die FFW Zirl mit 15 Mann, die Einsatzleitung der ÖBB und die Polizei Zirl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2026 um 17:39 Uhr aktualisiert