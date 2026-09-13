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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Zug der ÖBB.
Elf Personen mussten aus einem Zug in Tirol evakuiert werden.
Karwendelstrecke
13/09/2026
Defekt

Zugpanne im Tunnel: Elf Personen auf Karwendelstrecke evakuiert

Am 13. September 2026, gegen 1.30 Uhr, musste aufgrund eines technischen Defekts ein Triebwagen auf der Karwendelbahnstrecke (Mittenwald Richtung Innsbruck/Tirol), im Martinswandtunnel, zum Stillstand gebracht werden.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)
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Im Triebwagen befanden sich insgesamt 11 Personen, welche nicht verletzt, aber durch die FFW Zirl evakuiert wurden. Der Triebwagen wurden durch die ÖBB abgeschleppt, sodass die Karwendelbahnstrecke gegen 6 Uhr wieder frei befahrbar war. Im Einsatz standen die FFW Zirl mit 15 Mann, die Einsatzleitung der ÖBB und die Polizei Zirl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2026 um 17:39 Uhr aktualisiert
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