Schulstart 2026/27: Das ändert sich jetzt für Schüler und Eltern

Morgen startet in den restlichen Bundesländern Österreichs wieder die Schule. Es gibt Änderungen und auch das Kopftuchverbot trat bereits am 1. September in Kraft.

Für Tausende Kinder und Jugendliche im Westen Österreichs beginnt das neue Schuljahr morgen, am 14. September. Mit dem neuen Schuljahr treten österreichweit wesentliche Neuerungen in Kraft, die das Schulleben, den Unterricht und auch die Erziehungsberechtigten direkt betreffen. 5 Minuten gibt den Überblick über die wichtigsten Regeln.

Verschärftes Kopftuchverbot bis 14 Jahre

Zu den am intensivsten diskutierten Maßnahmen zählt das ausgeweitete Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 Jahre. Die Regelung untersagt das Tragen von Kopfbedeckungen, die das Haupt nach islamischer Tradition verhüllen, auf dem Schulgelände. Bei wiederholten Verstößen drohen Verwaltungsstrafen von bis zu 800 Euro. Rechtlich bleibt die Regelung umstritten: Kritiker warnen vor Diskriminierung und erste Anfechtungen wurden bereits angekündigt.

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Mehr Spielraum bei der Deutschförderung

Eine Neuausrichtung gibt es bei den bisherigen Deutschförderklassen. Die verpflichtend getrennten Sprachklassen werden flexibler gestaltet, sodass Schulen künftig eigene Förderkonzepte anwenden können. Die Regelung betrifft eine große Anzahl an Schülern: Zuletzt benötigten österreichweit mehr als 50.000 außerordentliche Schüler Unterstützung in der Unterrichtssprache.

Bis zu 800 Euro Strafe für Eltern

Auch die Pflichten für Erziehungsberechtigte werden verschärft. Verweigern Eltern die Mitwirkung an verpflichtenden Maßnahmen, etwa bei sozialpädagogischer Begleitung nach einer Suspendierung oder bei Perspektivengesprächen gegen Schulabbruch, drohen Geldstrafen von bis zu 800 Euro. Ebenso kann unentschuldigtes Fehlen bei der Sommerschule für Kinder mit Deutschförderbedarf Konsequenzen nach sich ziehen.

Chancenbonus für 400 Schulen

Zur Entlastung von Standorten mit besonderem Förderbedarf startet der sogenannte Chancenbonus. 400 Volks- und Mittelschulen mit einem hohen Anteil an Kindern aus sozial benachteiligten Familien oder mit Migrationshintergrund erhalten zusätzliche Mittel für weiteres Lehrpersonal, Schulpsychologen und Sozialarbeiter. Der Schwerpunkt liegt dabei in Wien.