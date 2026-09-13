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auf dem bild von 5min.at ist ein notarzthubschrauber und ein pannendreieck.
Das Opfer wurde weiters mit schwersten Verletzungen vom NAH „Martin 8“ in die Klinik Innsbruck geflogen.
Tirol
13/09/2026
Unfall

Deutscher stürzte rund 100 Meter ab: Schwer verletzt

Am 12. September 2026, gegen 17 Uhr, stürzte ein 31-jähriger Deutscher (Bayern) im Bereich „Innere Wetterspitze“ aus unbekannter Ursache ca. 100 Meter über steiles, felsiges Gelände ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Der Verunfallte wurde von der Flugrettung „Martin 8“ geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen. Weitere Erhebungen am 13. September 2026 ergaben, dass der Melder und sein Freund mit dem Verunfallten, welchen sie vorher nicht kannten, vom Gipfel abstiegen.

Schwerst verletzt

Der Deutsche ging als erster und trat bei einer abschüssigen, mit einer Seilversicherung versehenen Stelle, ins Leere und stürzte in weiterer Folge ca. 100 Meter über steiles und felsiges Gelände ab. Da es den Begleitern nicht möglich war zum verletzten Bergsteiger abzusteigen, verständigten sie sofort die Leitstelle Tirol. Das Opfer wurde weiters mit schwersten Verletzungen vom NAH „Martin 8“ in die Klinik Innsbruck geflogen.

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