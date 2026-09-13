Überholmanöver ging schief: Fünfjähriges Mädchen am Kopf verletzt

Am 13. September 2026, gegen 14 Uhr, lenkte eine 28-jährige Österreicherin mit ihrer 5-jährigen Tochter auf dem Beifahrersitz einen PKW auf der Hahntenjochstraße in Fahrtrichtung Imst, Tirol. Dann geschah das Unglück.

Kurz vor dem engen Kurvenbereich, setzte sie zum Überholvorgang an und wollte einen PKW überholen. Im PKW befanden sich eine 57-jährige Deutsche mit ihrem 59-jährigen deutschen Mann (Baden-Württemberg). Beim Überholvorgang kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Mädchen wurde verletzt

Dadurch wurde der PKW der Deutschen gegen die Böschung geschleudert und der PKW der Überholenden kam dahinter zum Stillstand. Durch den Unfall erlitt das 5-jährige Mädchen Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und wurde von der Rettung ins KH Zams verbracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Fahrzeuge beschädigt

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die FFW Bschlaps mit einem KFZ und 3 Kräften, die Rettung Imst mit einem RTW und 2 Sanitätern sowie die Polizei Elbigenalp mit einem Fahrzeug und 2 Beamten.