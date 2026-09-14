Das Wetter zum Wochenstart: Meist trüb und vielerorts nass

Der Montag startet meist dicht bewölkt. Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag nach, die Wolkendecke lockert auf und macht vor allem entlang der Alpen sowie im äußersten Westen Platz für etwas Sonnenschein.

Trüb und vielerorts nass meldet sich die neue Woche zurück. Einzig manche Regionen im Süden kommen zunächst trocken davon. Nachmittags zieht sich der Dauerregen jedoch zurück und die Sonne erkämpft sich besonders in den Alpen und ganz im Westen ihre Anteile.

Trotzdem bleibt es unbeständig

Zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mariazellerland ziehen noch vereinzelte Schauer durch, während es ganz im Süden lokal blitzen und donnern kann. Je nach Region klettert das Thermometer auf 17 Grad bis hin zu milden 24 Grad im Rheintal und der Südsteiermark. Die Temperaturen erreichen in 2.000 Metern Höhe 8 Grad im Osten und bis 12 Grad am Arlberg, in 3.000 Metern Werte um 4 Grad.