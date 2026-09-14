Große Trauer um Papermoon-Gründer: Christof Straub mit nur 57 Jahren verstorben

Die österreichische Musikszene trauert um Christof Straub. Der Musiker, Komponist und Mitbegründer des erfolgreichen Popduos Papermoon ist am 9. September völlig überraschend im Alter von nur 57 Jahren verstorben.

Erst am 27. August hatte der gebürtige Wiener seinen 57. Geburtstag gefeiert. Nicht einmal zwei Wochen später kam die traurige Nachricht, mit der seine Familie und Wegbegleiter nicht gerechnet hatten: Am 9. September 2026 hat Christof Straub seine Augen für immer geschlossen.

Mit Papermoon feierte er große Erfolge

Gemeinsam mit Edina Thalhammer gründete Straub 1991 das Duo „Papermoon“. Als Gitarrist, Songwriter und Komponist war er maßgeblich für dessen musikalische Handschrift verantwortlich. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Das Album „Tell Me A Poem“ erreichte in Österreich Doppelplatin. 2006 durfte sich Papermoon zudem über einen Amadeus Austrian Music Award für „True Love“ freuen. Mehr als zwei Jahrzehnte blieb Straub Teil des Projekts, ehe er Papermoon 2014 verließ. Daneben verfolgte er weitere musikalische und unternehmerische Projekte. Unter anderem gründete er die Unternehmen Teenage Rockstar Entertainment und Global Rockstar.

Besondere Verbindung zu Tochter Zoë

Die Musik spielte auch innerhalb der Familie eine große Rolle. Straubs Tochter Zoë machte sich selbst als Sängerin und Schauspielerin einen Namen und vertrat Österreich 2016 beim Eurovision Song Contest. Ihr Vater begleitete ihren musikalischen Weg, arbeitete mit ihr an Songs und unterstützte ihre Karriere. Noch wenige Wochen vor seinem Tod waren Vater und Tochter gemeinsam öffentlich aufgetreten. Am 10. August präsentierten sie in Wien gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern das Projekt „EPOS – Die Rockoper der Nibelungen“, das beim Musikfestival Steyr 2027 zu sehen sein soll.

Familie nimmt Abschied

Um Straub trauern neben seinen drei Kindern Zoë, Aimée und Zenon auch sein Enkel Victor, seine Eltern Ilse und Richard, seine Schwester Isabella, sein Neffe Tobias sowie seine Lebensgefährtin Karin Hoffmann. In ihrer Traueranzeige erinnert die Familie vor allem an den Menschen und Künstler hinter den bekannten Liedern und fasst Straubs Erbe berührend zusammen: