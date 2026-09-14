Schock-Anruf: „1.000-Euro-Überweisung“ gestoppt – BAWAG warnt

BAWAG-Kunden, die sich dieser Tage in ihr online-Banking einloggen, bekommen eine Warnung präsentiert. Demnach seien derzeit Betrugsanrufe im Namen der Bank unterwegs. Was es damit auf sich hat und was die BAWAG rät.

„Achtung: Betrügerische BAWAG Anrufe“. Diese Nachricht ploppt aktuell auf, wenn man sich ins online-Banking bei der österreichischen Bank einloggt. Derzeit würde es zu Anrufen von meist unbekannten oder unterdrückten Nummern mit automatischer Tonbandansage im Namen der BAWAG kommen, heißt es in der Warnung. Und weiter: „Dabei wird behauptet, eine Transaktion von mehr als 1.000 Euro sei nicht verifiziert oder gestoppt worden. Anschließend werden Sie aufgefordert, eine Taste zu drücken.“ Doch man möchte nun klarstellen: „Diese Anrufe stammen nicht von der BAWAG.“ Betrüger würden es derzeit offenbar vermehrt mit dieser Masche versuchen, an Daten und das Geld der Österreicher zu kommen.

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BAWAG gibt jetzt Tipps im Fall der Fälle

Daher warnt die Bank nun und meint, dass es eben wichtig sei, keine Taste zu drücken und das Gespräch sofort zu beenden. Auf keinen Fall bekanntgeben sollte man persönliche Daten, Konto-, Karten oder Zugangsdaten. Auch Transaktionen mittels TAN, App oder Selbstbedienungsgerät, die man selbst nicht veranlasst hat, sollte man keinesfalls bestätigen. Und falls im Gespräch eine Rückrufnummer genannt wird, sollte man diese ebenfalls nicht zurückrufen. Gleichzeitig rät man dazu, aufmerksam und wachsam zu bleiben und auch das Umfeld über diese neue Betrugsmasche zu informieren. Sollte der Anruf übrigens auffällig spät kommen, kann man ebenfalls davon ausgehen, dass dieser nicht von der BAWAG ist. Mehr dazu auch hier: „Wir rufen nicht nach 17 Uhr an“: BAWAG warnt jetzt alle Kunden.

BAWAG-Betrug: Was du sonst noch wissen solltest

Und die Bank stellt außerdem noch klar, dass es für Stornierungen von vorbereiteten, verdächtigen Transaktionen keine zusätzliche Freigabe brauchen würde. Das ist ganz normal direkt im eBanking in der Auftragsmappe durch Löschen der vorbereiteten Transaktion möglich. Möchte man das eBanking oder die App nun wegen Betrugsverdachts sperren, sollte man auch nur die Notfallsperre in der App verwenden oder die offizielle Servicenummer (0599 05995) anrufen. „Andere im Anruf genannte Telefonnummern könnten betrügerisch sein“, so die BAWAG abschließend.