Neue Regeln ab Oktober machen tausende Fahrzeuge „praktisch wertlos“

Mit 1. Oktober 2026 ändern sich die Regeln für E-Mopeds in Österreich. Ab dann gelten sie nicht mehr als Fahrrad. Laut ÖAMTC werden dadurch tausende Fahrzeuge hierzulande "praktisch wertlos".

Ab 1. Oktober 2026 werden E-Mopeds als zweirädrige Kleinkrafträder eingestuft. Heißt: Ab dann braucht man dafür etwa eine Zulassung, eine Haftpflichtversicherung, Prüfplakette und Führerschein. Gleichzeitig dürfen die Fahrzeuge nicht mehr auf Radwegen genutzt werden. Für tausende, bisher legale E-Mopeds würde das faktisch einem Verbot gleichkommen, heißt es nun seitens des ÖAMTC. Denn: „Eine praktikable Möglichkeit, die neuen Anforderungen zu erfüllen und auf kurzem Weg eine Zulassung zu bekommen, gibt es aktuell in vielen Fällen nicht.“

Lieferdienste stellen Flotten komplett um

Besonders betroffen seien dabei gewerbliche Nutzer. Wir haben kürzlich erst darüber berichtet, welche Maßnahmen unter anderem der Lieferdienst foodora wegen der neuen Regelungen ergreift bzw. ergreifen muss: Neue Regeln für E-Mopeds: Lieferdienst stellt Flotte vollständig um. Laut ÖAMTC gebe es aber auch zahlreiche Privatpersonen, die mit E-Mopds unterwegs sind. „Auch viele ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität nutzen E-Mopeds für ihre Alltagswege“, meint ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer. Der Club geht in Österreich dabei von „mindestens 20.000 privaten Nutzern aus, deren Fahrzeuge demnächst praktisch wertlos werden“.

„Komplexität des Themas offensichtlich unterschätzt“

Daher fordert man die rasche Schaffung einer Zulassungsmöglichkeit für bestehende E-Mopeds. „Die Komplexität des Themas wurde von der Politik offensichtlich unterschätzt“, kritisiert Hoffer. Und weiter: „Wir erneuern daher unseren Vorschlag, bei einem runden Tisch gemeinsam nach Lösungen im Sinne der Konsument:innen zu suchen. Es braucht klare Regeln, die alle Interessen berücksichtigen – und keine weiteren Schnellschüsse.“

Was der ÖAMTC nun fordert

Es würde im Bereich der Kleinfahrzeuge der Blick aufs Ganze fehlen, kritisiert der ÖAMTC weiter: „Es werden immer wieder Einzelmaßnahmen gesetzt, eine breite Diskussion, die viele offene Fragen im Sinne der Betroffenen lösen könnte, bleibt jedoch aus.“ Daher fordert man nun eine „Zulassung light“ für bestehende E-Mopeds, Rechtssicherheit für Betroffene, die Verhinderung des Wertverlusts bereits legal genutzter Fahrzeuge und eben einen runden Tisch mit Politik, Behörden, Herstellern und Interessensvertretungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2026 um 12:17 Uhr aktualisiert