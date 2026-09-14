Allzeit-Rekord (!): 5 Minuten durchbricht Schallmauer – 2 Mio. Unique User im August

5 Minuten erreicht den nächsten Meilenstein: Erstmals in der Geschichte des Online-Nachrichtenportals weist die Österreichische Webanalyse (ÖWA) mehr als zwei Millionen Unique User aus Österreich aus.

Ein Blick auf den österreichischen Nachrichtenmarkt zeigt, welche Dimension die Entwicklung von 5 Minuten mittlerweile erreicht hat. Mit 2.081.529 Unique Usern aus Österreich gehört 5min.at auch im August zu den reichweitenstärksten privaten Nachrichtenportalen des Landes und landet auf Platz 7. Damit erreicht das kostenlose Newsportal eine stattliche Reichweite von 28,71 Prozent der österreichischen Internetnutzer – so viele wie noch nie.

Leserzugriffe steigen sprunghaft an

Der Erfolgskurs von 5 Minuten setzt sich fort – und erreicht im August eine neue Dimension. Nachdem das österreichische Nachrichtenportal bereits im Juni und Juli neue Bestwerte verzeichnet hatte, fällt nun erstmals die Zwei-Millionen-Marke. Exakt 2.081.529 Unique User AT weist die aktuelle Österreichische Webanalyse für 5 Minuten aus. Im Juli waren es noch 1.884.158. Innerhalb nur eines Monats konnte 5 Minuten damit rund 197.300 zusätzliche österreichische Nutzerinnen und Nutzer erreichen – ein Plus von rund 10,5 Prozent.

In aller Kürze: 5 Minuten im August 2026: die Rekordzahlen* 2.081.529 Unique User AT

28,71 % Reichweite in Österreich

2.543.064 Unique User allgemein

9.702.472 Visits

15.907.593 Page Impressions

2:56 Minuten durchschnittliche Usetime

5 Minuten rückt an Österreichs große Medienhäuser heran

5min.at positioniert sich am Markt neu: Mit dem neuen Rekord verschiebt 5min.at auch seine Position am österreichischen Online-Nachrichtenmarkt deutlich. Mit 2.081.529 Unique Usern aus Österreich erreicht das Kärntner Medienhaus im August Platz 7 unter den reichweitenstärksten privaten Nachrichtenangeboten des Landes. Vor 5min.at liegen die Online Webauftritte von Heute, Krone, Kurier, MeinBezirk, derStandard und oe24. Besonders bemerkenswert ist der Blick auf die dahinterliegenden Medienmarken: 5min.at erreicht im August mehr Menschen als die Online-Angebote der Oberösterreichischen Nachrichten (1.689.331), vol.at (1.650.665) und der Kleinen Zeitung (1.648.167).

„Dass wir uns mittlerweile in diesem Umfeld bewegen, macht mich besonders stolz. Hinter vielen unserer Mitbewerber stehen Medienhäuser, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden. Wir sind vor zehn Jahren regional mit einer Idee gestartet – heute erreichen wir mehr als zwei Millionen Menschen in Österreich. Das zeigt, welches Potenzial in einem konsequent digitalen, schnellen und kostenlosen Nachrichtenangebot steckt“, so 5-Minuten-Gründerin und Chefredakteurin Yvonne Schmid-Berger.

©APPLAUNCHPAD 5 Minuten möchte Menschen unabhängig davon, ob sie ein Abo besitzen oder nicht, informieren.

Reichweite in Österreich: 28,71 Prozent

Besonders deutlich macht die Reichweite die Dimension: 28,71 Prozent der österreichischen Internetnutzerinnen und Internetnutzer wurden im August von 5 Minuten erreicht. Damit nutzt mittlerweile fast jeder dritte österreichische Internetuser das kostenlose Nachrichtenangebot. Auch die weiteren Kennzahlen zeigen deutlich nach oben: Insgesamt weist die ÖWA für August 2.543.064 Unique User, 9.702.472 Visits und 15.907.593 Page Impressions für 5 Minuten aus. Die durchschnittliche Usetime liegt bei 2 Minuten und 56 Sekunden. Allein gegenüber Juli stiegen die Visits damit um rund 18 Prozent, die Page Impressions um rund 17 Prozent.

„Eine Zahl, die vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre“

Für 5 Minuten-Gründerin, Geschäftsführerin und Chefredakteurin Yvonne Schmid-Berger ist vor allem das Überschreiten der Zwei-Millionen-Marke ein besonderer Moment: „Mehr als zwei Millionen Unique User aus Österreich in einem einzigen Monat zu erreichen, ist für uns ein Meilenstein und eine Zahl, die für uns vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. Wir sind als kleines regionales Medium in Kärnten gestartet. Heute erreichen wir mit unseren Nachrichten Menschen in ganz Österreich. Ich bin stolz auf das Team.“ Der Erfolg sei gleichzeitig Auftrag, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzuführen: „Wir wollen schnell und nah an unseren Leserinnen und Lesern sein und Informationen für alle kostenlos bereitstellen, Keine Paywall, keine Bezahlschranke. Dass mittlerweile fast drei von zehn österreichischen Internetnutzern unser Angebot verwenden, zeigt uns, dass dieses Konzept funktioniert.“

Von Kärnten zum österreichweiten Newsportal

5 Minuten startete vor zehn Jahren als kleines regionales Nachrichtenprojekt in Kärnten, genauer gesagt in Villach. Heute berichtet das Medium österreichweit und setzt zusätzlich starke regionale Schwerpunkte in Kärnten, der Steiermark und Wien. Trotz des Wachstums ist das Grundprinzip gleich geblieben: Nachrichten sollen schnell, regional und kostenlos verfügbar sein. Einen wesentlichen Anteil am Erfolg haben dabei auch die Leserinnen und Leser selbst, die täglich Hinweise, Fotos, Videos und Geschichten an die Redaktion schicken.

5 Minuten wächst weiter

„Unser Erfolg ist vor allem ein Teamerfolg“, betont Schmid-Berger. „Hinter diesen zwei Millionen Menschen stehen Journalistinnen und Journalisten, Social-Media-, Marketing- und Sales-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die jeden Tag mit unglaublich viel Einsatz an 5 Minuten arbeiten. Und natürlich unsere Leserinnen und Leser, die uns vertrauen, uns weiterempfehlen und uns mit Geschichten aus ganz Österreich versorgen.“ Du möchtest Teil davon sein? Momentan wird auf Grund des Wachstums das redaktionelle Team verstärkt. Weitere Infos hier. Damit setzt 5 Minuten seinen Wachstumskurs am österreichischen Online-Nachrichtenmarkt fort. Die Zwei-Millionen-Marke dürfte dabei weniger Endpunkt als vielmehr eine Zwischenstation sein.

*Alle genannten Kennzahlen – Quelle: Österreichische Webanalyse (ÖWA), August 2026; Einzelangebot 5min.at, Basis österreichische Internetnutzer:innen ab 14 Jahren, Zugriff am 14. September 2026

©Marta Gillner 5 Minuten Chefredakteurin Yvonne Schmid-Berger: „Vielen Dank an LeserInnen, KundInnen und mein Team.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2026 um 11:37 Uhr aktualisiert