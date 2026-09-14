Ohne Alaba und Sabitzer: Das ist der ÖFB-Kader für die kommenden Spiele
ÖFB-Teamchef hat den ersten Kader nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben. Nicht dabei sind wie bereits berichtet etwa Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer.
Wie bereits erwartet und berichtet fehlen im ÖFB-Kader für die kommenden Aufgaben im September und Oktober einige Stars. So ist neben Sabitzer und Arnautovic etwa auch Kapitän David Alaba nicht dabei. Sehr wohl mit dabei ist aber unter anderem WM-Held Sasa Kalaijdzic. Mit Christian Zawieschitzky hat Teamchef Rangnick auch ein absolutes Torwarttalent von Red Bull Salzburg nominiert. Erstmals neben Zawieschitzky zum Aufgebot des A-Teams gehören auch Austria-Wien-Spieler Vasilije Markovic, Felix Bacher von Olympique Lyon und LASK-Schlussmann Lukas Jungwirth.
Diese Spieler wurden für die Länderspiele im September und Oktober einberufen:
- Junior Adamu
- David Affengruber
- Felix Bacher
- Carney Chukwuemeka
- Kevin Danso
- Marco Friedl
- Michael Gregoritsch
- Marco Grüll
- Lukas Jungwirth
- Sasa Kalajdzic
- Konrad Laimer
- Christoph Lang
- Philipp Lienhart
- Vasilije Markovic
- Philipp Mwene
- Stefan Posch
- Alexander Prass
- Alexander Schlager
- Xaver Schlager
- Romano Schmid
- Nicolas Seiwald
- Nikolas Veratschnig
- Paul Wanner
- Florian Wiegele
- Patrick Wimmer
- Maximilian Wöber
- Christian Zawieschitzky
Das sind die folgenden ÖFB-Länderspiele
Am 24. September 2026 steht das ÖFB-Nationalteam dann in Linz gegen Israel im Einsatz und startet in die Gruppe 3 der Liga B der Nations League. Drei Tage später steht man in Wien gegen den Kosovo im Einsatz. Mit dabei ist dort auch ein alter Bekannter: der ehemalige ÖFB-Coach Franco Foda. Am 1. Oktober geht es nach Irland, am 4. Oktober steht die ÖFB-Elf im Kosovo im Einsatz. Vier der sechs Nations-League-Spiele werden also in den kommenden Wochen stattfinden. Und auch die verbliebenen beiden Spiele in Linz gegen Irland und in Debrecen gegen Israel werden bis Mitte November abgeschlossen sein.