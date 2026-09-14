Nächste Kaltfront vor der Tür: Blitz, Donner, Regen – was uns erwartet

Während der Wochenstart in vielen Regionen am Montag und Dienstag noch recht ruhig und sonnig verläuft, steht zur Wochenmitte bereits die nächste Kaltfront an. Was diese für uns bereithält, erfahrt ihr hier bei uns.

In der vergangenen Woche hat eine Kaltfront bereits dafür gesorgt, dass die Temperaturen in Österreich von beinahe September-Rekorden um teils deutlich mehr als zehn Grad abstürzen. Binnen nur zwei Tagen sind die Höchstwerte dabei im zweistelligen Bereich zurückgegangen. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Temperatursturz vorbei: Tabelle zeigt, wie viel kälter es jetzt wirklich ist.

Höchstwerte am Donnerstag sieben Grade unter jenen vom Mittwoch

Zur Wochenmitte erwartet uns nun neuerlich eine Kaltfront, ganz so heftig werden die Temperaturen aber nicht mehr zurückgehen. Während am Dienstag und Mittwoch laut GeoSphere Austria etwa noch bis zu 27 Grad zu erwarten sind, gehen die Höchstwerte am Donnerstag etwa auf nur noch bis zu 20 Grad zurück. Die Abkühlung wird also dennoch weiterhin spürbar sein, bewegt sich aber nicht im zweistelligen Bereich. Am Freitag wird es ähnlich ausschauen, ehe die Temperaturen am Samstag mit bis zu 23 Grad wieder etwas nach oben gehen.

Schauerartiger Regen schon Mittwochvormittag

Seitens der österreichischen Unwetterzentrale berichtet man, dass jedoch bereits am Mittwoch im Vorfeld der Kaltfront im Westen rasch die Wolken dominieren und sich schon in den Vormittagsstunden schauerartiger Regen langsam in Richtung Osten ausbreitet. Bis zum Abend trocken und oft freundlich wird es dagegen von Unterkärnten bis ins östliche Flachland bleiben. Dementsprechend sind auch noch einmal Temperaturen von bis zu 27 Grad möglich. Laut GeoSphere Austria trifft die Störungszone in den zunächst noch ruhigen Landesteilen erst in der Nacht auf Donnerstag ein. Im Westen und später auch im Norden sind davor örtlich auch Blitz und Donner möglich, so die Experten. Wo die Störungszone eintrifft, kann der Wind aus Westen auch recht böig ausfallen.

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Störungszone bringt am Donnerstag verbreitet Regen

Am Donnerstag liegt die Störungszone noch „quer über Österreich und bringt verbreitet dichte Wolken und zumindest etwas Regen“, wissen die Meteorologen weiter. Vor allem im Süden wird es da „teils kräftig“ regnen. Immerhin: „Im Tagesverlauf bessert sich das Wetter aber langsam und im Westen und Norden stellt sich am Nachmittag ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Quellwolken ein.“ Die GeoSphere Austria-Experten wissen auch, wo es am längsten regnerisch bleibt: im Süden.