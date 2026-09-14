Großeinsatz bei Salzburger Industriewerk: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Beim Industriewerk Kaindl in Wals-Siezenheim in Salzburg ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren und eine Drohneneinheit stehen im Einsatz.

Am Montagabend ist auf dem Gelände des Holzverarbeitungskonzerns Kaindl in Wals-Siezenheim (Salzburg-Umgebung) ein Brand ausgebrochen. Das Feuer betrifft nach ersten Informationen den Bereich der Altholzaufbereitung, der sich über zwei Ebenen erstreckt. Wegen des Einsatzes wurde die Sonderalarmplanstufe zwei aktiviert. Die genaue Ursache für den Brand ist derzeit noch nicht bekannt.

Mehrere Feuerwehren vor Ort

Zur Bekämpfung des Feuers wurden Einsatzkräfte aus Wals-Siezenheim und Grödig sowie die Berufsfeuerwehr Salzburg alarmiert. Zusätzlich unterstützt die Drohneneinheit Flachgau die Arbeiten vor Ort. Die Einsatzkräfte sind aktuell damit beschäftigt, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Weitere Details zum Brandgeschehen lagen zunächst nicht vor.