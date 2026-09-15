Dienstag bringt viel Sonne in Österreich

Stellenweise wird es in Österreich am Dienstag in der Früh, 15. September 2026, noch Frühnebel geben. Aber: „Mit Zwischenhocheinfluss setzt sich tagsüber großteils sonniges Wetter durch und auch am Nachmittag entstehen nur vorübergehend kleine Quellwolken“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Zum Wind erklären sie: „Es ist durchwegs schwach windig.“ Und das alles wird sich bei Frühtemperaturen zwischen sechs und 14 Grad abspielen, ehe sich die Höchstwerte auf 19 bis 27 Grad steigern werden. Die höchsten Werte sind dabei im Westen Österreichs zu erwarten. Mit Mittwoch kommt dann übrigens schon die nächste Kaltfront auf Österreich zu. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Nächste Kaltfront vor der Tür: Blitz, Donner, Regen – was uns erwartet.