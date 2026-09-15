Er schrieb Luftfahrtgeschichte: Kärntner Pionier mit 79 Jahren tot

Von Kärnten aus führte sein Weg in die internationale Luftfahrt: Michael Feinig prägte Hoffmann Aircraft und später Diamond Aircraft entscheidend mit. Nun ist der Luftfahrtpionier im Alter von 79 Jahren gestorben.

Seine Begeisterung begann im Kleinen – mit dem Modellflug. Michael Feinig, geboren am 29. Juni 1947 in Suetschach (Bezirk Klagenfurt-Land), blieb dieser Leidenschaft sein ganzes Leben lang verbunden. Später kamen Segel- und Motorflug dazu. Aus der frühen Faszination wurde schließlich ein Berufsleben, das eng mit der österreichischen Luftfahrtgeschichte verbunden war. Am 4. September 2026 ist Feinig im Alter von 79 Jahren verstorben, wie Austrian Wings – Österreichs Luftfahrtmagazin berichtet.

In Kärnten an Bord

Ein entscheidendes Kapitel begann 1981 in Friesach. Dort gründete Wolf Hoffmann die Hoffmann Aircraft, kurz HOAC, um den neu entwickelten Motorsegler H36 Dimona zu vermarkten. Michael Feinig war von Anfang an dabei. 1987 übersiedelte das Unternehmen nach Wiener Neustadt. Aus der H36 wurde die HK36 und aus dem kleinen Flugzeughersteller sollte später eine Marke werden, deren Maschinen rund um die Welt fliegen.

Vom Kleinen ins Große

1991 übernahm Christian Dries das Unternehmen, aus dem später Diamond Aircraft hervorging. Im selben Jahr hob erstmals die aus der Dimona entwickelte DA20 Katana ab. Feinig gestaltete diese Entwicklung entscheidend mit und führte Diamond Aircraft gemeinsam mit Dries bis Ende 2013. Damit war er Teil jener Geschichte, die aus einer kleinen österreichischen Flugzeugmanufaktur einen international erfolgreichen Hersteller machte. Dimona und Katana sind heute weltweit als Reise-, Vereins-, Privat- und Schulflugzeuge im Einsatz.

Kein Ruhestand

Mit seinem Abschied von Diamond Aircraft endete Feinigs Einsatz für die Fliegerei nicht. Nach 2013 übernahm er als Präsident des Österreichischen AeroClubs erneut Verantwortung. Sechs Jahre lang setzte er sich dort besonders für die Anliegen von Piloten und Flugvereinen ein. Der Mann, der einst beim Aufbau eines Flugzeugherstellers mitwirkte, blieb damit auch nach seinem Berufsleben eng mit jener Welt verbunden, die ihn seit seiner Jugend begleitet hatte.

Spuren am Himmel

Michael Feinig erlebte, wie aus einer Idee in Kärnten Flugzeuge entstanden, die später rund um den Globus unterwegs waren. Seine Arbeit war eng mit Dimona, Katana und dem Aufstieg von Diamond Aircraft verbunden. Nun ist einer jener Männer gestorben, die diese österreichische Erfolgsgeschichte von Beginn an mitgeschrieben haben. Die Flugzeuge fliegen weiter und mit ihnen bleibt auch ein Stück seines Lebenswerks in der Luft.