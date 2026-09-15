Wahnsinn beim Oktoberfest: Liter Wasser teils teurer als eine Maß Bier

Die Preise auf dem Oktoberfest steigen ungebremst. In einem der Festzelte kostet ein Liter Tafelwasser mittlerweile über 15 Euro - und ist damit teurer als das günstigste Bier.

Nicht nur Bierliebhaber müssen auf dem Oktoberfest 2026 tief in die Tasche greifen: Auch das Wasser kommt den Gästen heuer besonders teuer.

Nicht nur Bierliebhaber müssen auf dem Oktoberfest 2026 tief in die Tasche greifen: Auch das Wasser kommt den Gästen heuer besonders teuer.

Am 19. September ist Startschuss. Doch der diesjährige Oktoberfest-Besuch in München wird spürbar teurer, egal ob für Speisen, Getränke oder Karussells. Ein besonderer Preistreiber sind dieses Jahr die alkoholfreien Getränke: In Kufflers Weinzelt kostet ein Liter Wasser sage und schreibe 15,33 Euro. Damit ist das Wasser dort teurer als etwa eine Maß Bier im Augustiner-Zelt um 14,90 Euro.

Große Preisunterschiede in den verschiedenen Festzelten

Beim Wasser sparen lässt sich auf dem Oktoberfest am besten im Fisch-Bäda (8 Euro pro Liter) und im Käfer-Zelt (9,80 Euro). Beim Bier hingegen verlangen dieses Jahr gleich sieben Zelte den Höchstpreis von 15,90 Euro pro Maß, darunter die Bräurosl, das Armbrustschützen- und das Löwenbräu-Festzelt sowie der Glöckle Wirt, der Goldene Hahn, Poschner und die Hühnerbraterei Heinz. Am günstigsten gibt es die Maß Bier für 14,80 Euro auf der Oiden Wiesn (Museumszelt) und im Familienplatzl.

Oktoberfest bleibt trotzdem ein Besuchermagnet

Der Ansturm auf die Wiesn bleibt trotz hoher Preise ungebrochen. Wer jedoch nicht nur über das Festgelände schlendern, sondern Bier, Wasser und Attraktionen voll auskosten will, muss dieses Jahr tief in die Tasche greifen.

Die Hardfacts: Eine Mass Bier kostet auf dem Oktoberfest 2026 durchschnittlich zwischen 14,80 und 15,90 Euro.

In Kufflers Weinzelt liegt der Literpreis für Tafelwasser bei 15,33 Euro – mehr als das Bier in manchen Zelten.

Das günstigste Festbier gibt es für 14,80 Euro auf der Oiden Wiesn und im Familienplatzl.