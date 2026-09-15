Prostatakrebs-Erkennung: Vielen Patienten könnte in Zukunft eine Biopsie erspart bleiben

Bei Prostatakrebsverdacht folgt meist schnell eine Biopsie. Eine aktuelle Studie zeigt nun, dass das Kombi-Verfahren PSMA-PET/CT schon im Vorfeld sehr genaue Ergebnisse liefert - Biopsien könnten damit häufig vermieden werden.

Das Verfahren spürte 91 Prozent der gefährlichen Tumore auf (70 von 77 Fällen). Genauso sicher war die Entwarnung: Ein unauffälliger Befund stimmte ebenfalls zu 91 Prozent. Sogar spätere, aggressive Verläufe erkannte die Methode in 23 von 24 Fällen im Voraus.

Das Verfahren spürte 91 Prozent der gefährlichen Tumore auf (70 von 77 Fällen). Genauso sicher war die Entwarnung: Ein unauffälliger Befund stimmte ebenfalls zu 91 Prozent. Sogar spätere, aggressive Verläufe erkannte die Methode in 23 von 24 Fällen im Voraus.

Ein erhöhter PSA-Wert im Blut deutet womöglich auf Prostatakrebs hin, reicht für eine verlässliche Diagnose jedoch nicht aus. Häufig folgt deshalb eine Biopsie. Eine Untersuchung der Medizinischen Universität Wien zeigt jetzt, dass das Bildgebungsverfahren PSMA-PET/CT bereits im Vorfeld wertvolle Erkenntnisse liefert: Bei 194 Patienten identifizierte die Methode 91 Prozent der klinisch bedeutsamen Karzinome. Die Studie unter der Leitung von Marcus Hacker (Klinische Abteilung für Nuklearmedizin) erschien in der Premierenausgabe von The Lancet Medical Imaging & Theranostics.

Das Verfahren verbindet zwei Techniken

Die PSMA-PET/CT verknüpft zwei Verfahren: Bei der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) bindet eine leicht radioaktive Substanz an das Eiweiß PSMA, das auf Prostatakrebszellen stark angereichert ist. So werden verdächtige Areale erkennbar. Die zeitgleich genutzte Computertomographie (CT) liefert dazu die exakten Anatomiebilder zur genauen Lokalisierung.

Hohe Erkennungsrate bei klinisch relevantem Prostatakrebs

Ein Forschungsteam um Holger Einspieler und Sazan Rasul hat nachträglich Daten einer großen Patientenstudie (RAPID-Studie) ausgewertet. Sie wollten wissen, wie gut die PSMA-PET/CT Prostatakrebs schon vor einer Gewebeentnahme erkennt. Das Ergebnis ist deutlich: Von 77 Patienten mit einem tatsächlich gefährlichen Tumor spürte das Verfahren 70 auf – eine Trefferquote von 91 Prozent. Auch wenn das Bild unauffällig war, lag die Zuverlässigkeit bei 91 Prozent. Zudem blickten die Forschenden knapp drei Jahre in die Zukunft: Von 24 Patienten, deren Krebs später besonders aggressiv verlief, hatte das Verfahren 23 bereits im Vorfeld richtig erkannt.

Durch diese Methode könnte vielen Patienten eine Biopsie erspart bleiben

Die Ergebnisse legen nahe, dass die PSMA-PET/CT künftig schon bei der ersten Krebsabklärung helfen kann. Ein unauffälliges Bild gibt so viel Sicherheit, dass Patienten womöglich unnötige Gewebeentnahmen erspart bleiben. Ob das Verfahren Standard in der Diagnostik wird, müssen jedoch weitere Studien zeigen. Studienleiter Marcus Hacker betont: „Unsere Daten zeigen, wie wertvoll die PSMA-PET/CT schon ganz zu Beginn sein kann. Ein unauffälliger Befund hilft enorm bei der Entscheidung, wer wirklich eine Biopsie braucht.“