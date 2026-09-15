Salzburger gewinnt 111,5 Millionen: Nun äußert er ein dringendes Anliegen

Österreichs neuester Super-Millionär aus Salzburg hat sich bei den Lotterien gemeldet. Noch am Telefon äußerte der Glückspilz einen dringenden Wunsch: ein rasches, streng geheimes Treffen mit dem Hochgewinnerbetreuer.

Der Start in ein völlig neues Leben will der Salzburger nun gut vorbereiten.

Der Start in ein völlig neues Leben will der Salzburger nun gut vorbereiten.

Ein einziger Tippschein schlägt mit unfassbaren 111,5 Millionen Euro zu Buche: Österreichs neuester Super-Millionär hat sich nach seinem Gewinn nun offiziell bei den Österreichischen Lotterien gemeldet. Am Telefon folgte schließlich die finale Bestätigung für den Salzburger – sein Wettschein ist exakt 111.516.282 Euro wert. Nun hat der frischgebackene Multimillionär einen dringenden Wunsch.

Ein persönliches Treffen mit dem Hochgewinnerbetreuer

Der Salzburger äußerte am Telefon direkt ein wichtiges Anliegen: Er möchte sich so schnell wie möglich mit dem Hochgewinnerbetreuer treffen. Ort und Zeitpunkt dieser Begegnung bleiben jedoch streng vertraulich. Typischerweise kommen dafür das eigene Zuhause, ein neutraler Treffpunkt oder sogar die Räumlichkeiten der Hausbank infrage.

Hilfe, um sich in neuer Lebensrealität zurechtzufinden

Das Treffen dient nicht der Anlageberatung zu Aktien oder Fonds, da der Betreuer keine konkreten Tipps geben darf. Stattdessen unterstützt er den Rekordgewinner dabei, sich in seiner neuen finanziellen Realität zurechtzufinden. Immerhin verändert sich für ihn mit einem Schlag sein ganzes Leben. Der Umgang mit einer solchen enormen Menge an Geld muss wohlüberlegt sein.

Es ist der dritthöchste Gewinn in der 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien

Der Rekordgewinn gelang mit einem einfachen EuroMillionen-Schein mit drei Tipps für zwei Ziehungen. Erst beim zweiten Anlauf am Freitag, dem 11. September, saß gleich der erste Tipp voll im Schwarze: „5 plus 2 Richtige“ knickten den seit neun Ziehungen angewachsenen Europot. Mit exakt 111,5 Millionen Euro sichert sich der Salzburger den dritthöchsten Gewinn in der 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien und stellt erst den dritten dreistelligen Millionengewinn des Landes auf.

Was würdest du mit dem EuroMillionen-Gewinn machen? Keine Ahnung, das ist so viel Geld. In Immobilien investieren. Freunde/ Familie schenken. Die Welt bereisen. Schönheits-Ops. Shoppen! Ich würde einen Teil spenden. Alle/ mehrere der obenstehenden Antworten. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2026 um 11:11 Uhr aktualisiert