Amazon Prime Deal Days 2026: Wann die Schnäppchenjagd startet

Shoppingfans aufgepasst. Denn Amazon kündigt die Prime Deal Days an. Und diese kommen schon bald.

Amazon kündigt die Rückkehr der Prime Deal Days an. Das zweitägige Shopping-Event findet in diesem Jahr vom 6. bis zum 7. Oktober statt. Ab 6. Oktober um 0.01 Uhr können Prime-Mitglieder 48 Stunden lang kräftig sparen. Dazu zählen Produkte bekannter Marken, saisonale Artikel, Alltagsprodukte und vieles mehr.

Verschiedene Angebote auf Amazon

Während des Shopping-Events starten dreimal täglich neue Angebote aus verschiedenen Kategorien – darunter Kosmetik, Elektronik, Küche, Mode und Haushalt. Viele Produkte sind dabei stark reduziert oder zum niedrigsten Preis der vergangenen zwölf Monate erhältlich. Insgesamt erwarten Kundinnen und Kunden über 1 Million Angebote. Die jeweiligen Angebote gelten, solange der Vorrat reicht. „Die Prime Deal Days bieten unseren Prime-Mitgliedern auch in diesem Jahr eine gute Gelegenheit, sich zu attraktiven Preisen auf die kühleren Herbsttage vorzubereiten – vom Wechsel der Garderobe bis hin zum gemütlichen Zuhause“, erklärt Lena Sprenger, Director Prime.

Hast du Amazon Prime? Ja, schon lange Ja, seit kurzem Nein, aber ich hatte es mal Nein, hatte ich auch noch nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Angebote beliebter Marken entdecken

Prime-Mitglieder können sich auf Angebote beliebter Marken in zahlreichen Kategorien freuen – darunter Ninja, Bosch, AEG und Tefal, Samsung, Philips, Xiaomi, Hisense und Logitech sowie Dyson, Braun, Oral-B, LEGO und Pampers. Auch auf Amazon Basics und weitere Amazon Eigenmarken gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt. Reise-Essentials und ausgewählte Herbstmode sind um bis zu 40 Prozent reduziert.

Passende Angebote einfacher finden Verschiedene Funktionen unterstützen Prime-Mitglieder dabei, die für sie relevanten Produkte während des Shopping-Events schneller zu entdecken: Rufus , Amazons KI-gestützter Einkaufsassistent, beantwortet Fragen zu Produkten, hilft beim Vergleich verschiedener Optionen und gibt passende Empfehlungen.

, Amazons KI-gestützter Einkaufsassistent, beantwortet Fragen zu Produkten, hilft beim Vergleich verschiedener Optionen und gibt passende Empfehlungen. Personalisierte Empfehlungen zeigen unter anderem Angebote zu gespeicherten Listen, Artikeln im Warenkorb oder Produkten mit mindestens vier Sternen.

22 Länder nehmen teil

Prime-Mitglieder in 22 Ländern können in diesem Herbst an den Prime Deal Days teilnehmen: Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, die Niederlande, Polen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, die Türkei, die USA und das Vereinigte Königreich. Die Termine können je nach Land variieren. Wirst du an den Prime Days shoppen?