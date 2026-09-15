„Ich bin Fan!“ (T)Raumschiff Surprise-Schauspieler wird neues Gesicht der Westbahn

Christian Tramitz wird das neue Gesicht der Westbahn-Kampagne. Als langjähriger Stammgast schlüpft der Comedian in die Rolle eines skeptischen Passagiers, dessen Bahn-Klischees durch garantierte Sitzplätze widerlegt werden.

Vom Skeptiker zum Überzeugten: Schauspieler und Comedian Christian Tramitz wird das neue Gesicht der Westbahn. In der aktuellen Kampagne „Ich bin Fan“ macht er sich auf die Suche nach den typischen Bahn-Klischees und scheitert gewaltig. Statt Pannen erwarten ihn gelebte Herzlichkeit und ein garantierter Sitzplatz. Seine vergebliche Fehlersuche endet schließlich in einem klaren Geständnis: „Ich bin Fan.“

©Westbahn

Tramitz als langjähriger Westbahn-Stammgast

Die Pointe sitzt, weil sie stimmt: Als langjähriger Stammgast kennt und schätzt Christian Tramitz die Westbahn aus eigener Erfahrung. Das macht ihn zur perfekten und durch und durch glaubwürdigen Besetzung für die Kampagne.

Ich bin Fan! So heißt es in der Kampagne und das kann ich inzwischen tatsächlich so unterschreiben. Die Westbahn macht vieles ein bisschen anders und genau das gefällt mir. Umso schöner, wenn man für etwas werben darf, das man selbst sympathisch findet.“ Christian Tramitz, Schauspieler

Westbahn: „Christian passt zu uns!“

Aus Sicht der Westbahn-Geschäftsführung ist Christian Tramitz die ideale Besetzung für die Kampagne. Thomas Posch hebt hervor, dass der Schauspieler hervorragend zum Unternehmen passe, da er Bekanntheit, Sympathie und Authentizität verbinde. Zudem spiegle sein Humor den Charakter der Westbahn wider. Das gemeinsame Ziel sei es zu vermitteln, dass ein gelungenes Reiseaufeinander von guten Preisen und Strecken hinaus vor allem durch Gastfreundschaft und ein angenehmes Servicegefühl entsteht. Auch Geschäftsführer Marco Ramsbacher betont, dass man gezielt nach einer Persönlichkeit gesucht habe, die optimal zur Marke passe. Tramitz bringe genau den Witz und die nötige Glaubwürdigkeit mit, um diese Botschaft überzeugend zu transportieren.