Handel unter Druck: Textil-Discounter KiK schließt 150 Filialen

Der Textil-Discounter KiK setzt seinen Netzumbau fort. Im laufenden Jahr schließt das Unternehmen rund 150 Filialen in Deutschland. Europaweit sind sogar etwa 300 Standorte von der Schließung betroffen.

Im Rahmen seiner Standortoptimierung treibt der Textil-Discounter KiK den Netzumbau voran. Allein in Deutschland stehen 150 Filialschließungen lediglich 15 Neuzugänge gegenüber, um das Portfolio konsequent auf profitablere Einheiten auszurichten. Ob auch Filialen in Österreich betroffen sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Diese umfassende Restrukturierung unterstreicht auch im österreichischen Markt den anhaltenden Konsolidierungsdruck im internationalen Einzelhandel.

Immer mehr betroffene Standorte werden bekannt

Erste Berichte über geplante Filialschließungen zirkulierten bereits im vergangenen September. Eine offizielle Gesamtliste hält KiK weiterhin unter Verschluss; stattdessen sickern betroffene Standorte schrittweise über regionale Medien und Bestätigungen des Unternehmens durch. Nachdem Anfang des Jahres bereits Filialen wie Twistringen, Bad Soden-Salmünster und Schongau dichtmachten, kamen zuletzt weitere hinzu. Laut „Münchner Merkur“ sind unter anderem Standorte in Potsdam-Babelsberg (zum Jahresende), Hildburghausen, Gröditz, München-Aubing sowie Wutöschingen, Wassenberg, Mengen, Pfullendorf, Dassel und Forst betroffen.

Sparkurs fällt drastischer aus als ursprünglich geplant

Der Rückbau bei KiK nimmt unerwartete Ausmaße an: Statt der Anfang 2026 geschätzten 50 Schließungen stehen bundesweit nun rund 150 Filialen vor dem Aus. Dennoch betreibt die Kette weiterhin über 2.200 deutsche Standorte. Laut Geschäftsführer Christian Kümmel reagiert das Unternehmen damit auf eine Überexpansion in einzelnen Regionen, durch die sich nahe gelegene Märkte selbst Konkurrenz machten. Künftig stehen nur noch rentabel arbeitende Standorte im Fokus.

Auch verkürzte Öffnungszeiten möglich

Parallel zu den Schließungen gibt es weiterhin Berichte über verkürzte Öffnungszeiten einzelner Filialen. Hintergrund sind schwächere Umsätze in bestimmten Tageszeiten. Durch spätere Öffnungen oder frühere Schließungen versucht das Unternehmen, die Kosten zu senken und die Wirtschaftlichkeit der verbleibenden Standorte zu verbessern. Informationen zu etwaigen Schließungen in Österreich liegen 5 Minuten derzeit noch nicht vor. Eine Presseanfrage ist noch ausstehend.