Spritpreis-Schock: Hier ist das Tanken in Österreich am Teuersten

Tanken wurde im September spürbar teurer. Ein Blick auf das offizielle Vergleichsportal E-Control zeigt Preisunterschiede zwischen den Bundesländern.

Spritpreise schnellen in Österreich wieder in die Höhe: Ein Blick auf die aktuellen Medianwerte der E-Control zeigt, dass Autofahrer im September 2026 tief in die Tasche greifen müssen. Mit einem Österreich-Median von 2,158 Euro pro Liter Diesel und 1,856 Euro pro Liter Super 95 (Stand: 13. September 2026) wird es wieder teurer. Besonders in westlichen Bundesländern meldet das Vergleichsportal Rekordwerte: Tirol ist mit Abstand das teuerste Bundesland in ganz Österreich.

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Vorarlberg und Tirol am teuersten

Wer in Westösterreich tankt, zahlt am meisten. Tirol führt das Preisranking mit einem Diesel-Median von 2,229 Euro/Liter und einem Super-Median von 1,918 Euro/Liter an. Am günstigsten tanken Autofahrer Diesel derzeit in Kärnten (2,127 Euro) sowie Wien (2,129 Euro). Bei Super 95 liegen Oberösterreich (1,836 Euro) und Kärnten (1,838 Euro) am unteren Ende des Preisspektrums.

Bundesland Diesel (Median in €/L) Super 95 (Median in €/L) Tirol 2,229 1,918 Vorarlberg 2,189 1,847 Salzburg 2,169 1,922 Burgenland 2,159 1,868 Oberösterreich 2,157 1,836 Niederösterreich 2,149 1,864 Steiermark 2,136 1,858 Wien 2,129 1,857 Kärnten 2,127 1,838 Ganz Österreich 2,158 1,856

Preisentwicklung im September: Sprung nach oben

Der September brachte an den Zapfsäulen einen spürbaren Preisanstieg mit sich. Während der Diesel-Median Ende August (31. August 2026) noch bei 2,004 Euro lag, kletterte er in den ersten Septembertagen rasch an und erreichte am 11. September mit 2,192 Euro seinen vorläufigen Monats-Höchststand. Auch bei Super 95 zeigte die Kurve nach oben: Von 1,814 Euro Ende August stieg der Österreich-Median am 4. September auf bis zu 1,934 Euro, bevor er sich zur Monatsmitte wieder leicht bei 1,856 Euro einpendelte.

Hintergrund: Warum steigen die Spritpreise wieder? Rohölpreise & Geopolitik: Ansteigende Rohölpreise an den Weltmärkten sowie geopolitische Unsicherheiten belasten die Raffineriemargen und treiben den Einkaufspreis für Treibstoffe in die Höhe.

Deutschland: Experten warnen vor 3-Euro-Marke

Die Preisexplosion macht nicht an Österreichs Grenzen halt: In Deutschland erreichte der Benzinpreis im Tagesdurchschnitt mit 2,273 Euro ein neues Allzeithoch – Diesel lag sogar bei 2,404 Euro. Der Deutsche Tankstellen-Interessenverband (TIV) warnt bereits eindringlich davor, dass an den Zapfsäulen bald Preise von bis zu 3 Euro pro Liter drohen. Das berichtet Die Presse unter Berufung auf die APA.

So findest du die günstigste Tankstelle in deiner Nähe

Wer trotz der hohen Preise sparen möchte, muss vor dem Tanken vergleichen. Über den offiziellen Spritpreisrechner der E-Control lässt sich die günstigste Tankstelle in der Umgebung in Sekundenschnelle finden: Einfach den eigenen Standort eingeben, Kraftstoffart (Diesel oder Super 95) auswählen und die Suche starten. Das System listet automatisch die billigsten Tankstellen im gewählten Umkreis auf.