4 Millionen Euro Passiva: Konkurs über Domäne Weingut Lilienberg GmbH

Soeben wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die Domäne Lilienberg Weinbau GmbH aus Tainach eröffnet, berichtet der AKV.

Ein Konkursverfahren über die Domäne Lilienberg Weinbau GmbH aus Tainach wurde heute eröffnet.

Ein Konkursverfahren über die Domäne Lilienberg Weinbau GmbH aus Tainach wurde heute eröffnet.

Geführt wird von der Schuldnerin derzeit ein exklusives Weingutrestaurant Derzeit sind Passiva in der Höhe von vier Mio. Euro bekannt, welche sich noch erhöhen könnten. Von der Insolvenz sind drei Dienstnehmer betroffen, wobei zwei Dienstnehmer in Tainach beschäftigt sind und ein Dienstnehmer in Wien gemeldet ist.

Erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Dr. Gernot Murko, Rechtsanwalt aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können 2. November 2026 gerne über den AKV EUROPA eingereicht werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 16. November 2026 statt, berichtet der KSV.

„Domäne Lilienberg“

Die „Domäne Lilienberg“ markierte den Beginn der Kärntner Aktivitäten des Ehepaars Franz Peter und Mirjam Orasch. Noch vor dem Einstieg beim Klagenfurter Flughafen erwarb der Lilihill-Chef mit seiner Frau ein Grundstück in Tainach von der Stadt Völkermarkt für 97.400 Euro. Darauf entstanden ein Weingut sowie ein Gourmetrestaurant. Bereits im Februar 2026 gab es Spekulationen, wie es mit dem Weingut weitergeht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2026 um 13:50 Uhr aktualisiert