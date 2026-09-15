Bis zu 65 Tage Geduld: „Der Kassenarzt kostet kein Geld – er hat einen Wartepreis“

Termin-Frust in Österreich: Kassenärzte verzeichnen neue Rekordwartezeiten. In 8 von 14 Fachrichtungen warten Patienten heute deutlich länger auf einen Termin als noch vor einem Jahr.

Österreichweit gibt es bei den Wartezeiten deutliche Unterschiede: Während es in Wien durchschnittlich mit 22 Tagen Wartezeit am schnellsten geht, braucht man im Burgenland mit 53 am meisten Geduld.

Österreichweit gibt es bei den Wartezeiten deutliche Unterschiede: Während es in Wien durchschnittlich mit 22 Tagen Wartezeit am schnellsten geht, braucht man im Burgenland mit 53 am meisten Geduld.

Die Wartezeiten auf Kassenfacharzttermine in Österreich steigen weiter an. Laut der 2. Kassenarzt-Wartezeiten-Studie von krankenversichern.at verschlechterte sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr in 8 von 14 Fachgebieten: Lediglich in drei Bereichen gab es eine Verkürzung. Den Höchstwert verzeichnet die Innere Medizin mit einer medianen Wartezeit von 65 Tagen. Für die Auswertung wurden im Zeitraum vom 21. Mai bis 10. September 2026 insgesamt 1.601 Terminrückmeldungen analysiert.

Bei 8 von 14 Facheinrichtungen warten Patienten länger

In 8 von 14 medizinischen Fachbereichen müssen Patienten heute länger auf einen Termin warten als noch im Jahr 2025. Den deutlichsten Anstieg verzeichnet die Kardiologie: Hier verlängerte sich die Wartezeit um 12 Tage auf durchschnittlich 45 Tage. Auch in der Neurologie braucht man mit 50 Tagen nun 8 Tage mehr Geduld. Ein neuer Höchstwert zeigt sich in der Inneren Medizin: Mit einem Plus von 2 Tagen ist sie mit 65 Tagen der absolute Spitzenreiter der Studie. Ebenfalls längere Fristen gibt es in der Lungenheilkunde (49 Tage), der Radiologie (26 Tage), der Orthopädie (51 Tage), der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (26 Tage) sowie in der Kinderheilkunde (9 Tage).

„Der Kassenarzt kostet kein Geld, er hat einen Wartepreis. Bezahlt wird er in Wochen. Wer die nicht hat, bezahlt den Termin im Wahlarztbereich in Euro – selbst oder finanziert über eine private Krankenversicherung.“ Sebastian Arthofer, Studienleiter und Co-Gründer von krankenversichern.at

Unterschiede zwischen den Bundesländern

Die Studie zeigt erstmals auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Im österreichischen Durchschnitt wartet man 34 Tage auf einen Facharzttermin. Am schnellsten geht es in Wien mit durchschnittlich 22 Tagen, während man im Burgenland (53 Tage) und in Vorarlberg (46 Tage) am meisten Geduld braucht.

Blickt man auf einzelne Fachgebiete in den Ländern, werden die Wartezeiten teilweise noch drastischer: Steiermark (Urologie): 88 Tage Wartezeit

Oberösterreich (Innere Medizin): 78 Tage – das sind fast drei Monate

Wien (Psychiatrie): 64 Tage – selbst im schnellsten Bundesland wartet man hier mehr als zwei Monate

©krankenversichern.at

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2026 um 16:00 Uhr aktualisiert