ÖGB: „Homeoffice darf kein Dauer-Arbeitsplatz für Kranke werden“

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) kritisiert den zunehmenden Druck, während des Krankenstands im Homeoffice zu arbeiten, und fordert ein klares Recht auf unerreichbare Erholung.

Das Arbeiten trotz Krankheit ist selten freiwillig: Meist stecken hoher Druck, Unsicherheit oder die fehlende Abgrenzung zwischen Job und Freizeit im Homeoffice dahinter.

Das Arbeiten trotz Krankheit ist selten freiwillig: Meist stecken hoher Druck, Unsicherheit oder die fehlende Abgrenzung zwischen Job und Freizeit im Homeoffice dahinter.

Obwohl sich die Arbeitswelt stark gewandelt hat, bleibt das Phänomen bestehen, dass viele Angestellte trotz Erkrankung ihrer Arbeit nachgehen. Eine Untersuchung der Universität Klagenfurt belegt einen klaren Zusammenhang zwischen heimischen Zusatzarbeiten außerhalb der regulären Zeiten und diesem Verhalten. Laut dem ÖGB-Arbeitsrechtsexperten Martin Müller lassen sich die Ergebnisse dieser Erhebung unter deutschen Beschäftigten direkt auf die Lage in Österreich übertragen.

Müller: „Wer krank ist, ist krank.“

Die Forschenden leiten aus ihren Studienergebnissen ab, dass Arbeitgeber klare Regelungen für Homeoffice schaffen und Erwartungen zum Umgang mit Krankheit ausdrücklich festlegen sollten. „Diese Regeln gibt es in Österreich bereits“, betont Müller: „Wer krank ist, ist krank. Auch Homeoffice darf nicht zur Arbeitspflicht im Krankenstand werden.“

Verschwimmende Grenzen zwischen Berufs-und Privatleben

Aus Sicht des ÖGB unterstreichen die Studienergebnisse ein ernsthaftes Problem. Wer trotz Krankheit arbeitet, tut dies meist nicht aus hoher Motivation, sondern aufgrund von Überlastungsdruck, Verunsicherung oder verschwimmenden Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben, insbesondere im Homeoffice. Diese Praxis birgt die Gefahr von chronischen Leiden, verstärktem mentalem Stress und dauerhaften Gesundheitsschäden. Wie Arbeitsrechtsexperte Müller hervorhebt, entsteht dadurch auch für Arbeitgeber ein erheblicher Schaden: Erschöpfte Mitarbeiter machen eher Fehler, arbeiten weniger effizient und fallen schlussendlich länger aus.

„Beschäftigte dürfen niemals das Gefühl haben, sich für einen notwendigen Krankenstand rechtfertigen zu müssen. Gesundheit geht vor. Das muss in jeder Unternehmenskultur selbstverständlich sein. Die technische Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten, darf nicht zur Erwartung werden, jederzeit arbeiten zu müssen.“ Martin Müller, Arbeitsrechtsexperte, ÖGB

Forderung: Krankenstände müssen ohne Rechtfertigungsdruck akzeptiert werden

Der ÖGB betont, dass Erkrankte meist aus Existenzangst, Leistungsdruck oder Sorge vor Nachteilen weiterarbeiten: Ein Risiko, das in wirtschaftlich unsicheren Zeiten und bei psychischen Belastungen besonders hoch ist. Arbeitsrechtsexperte Müller fordert daher eine Unternehmenskultur, in der Krankenstände ohne Rechtfertigungsdruck akzeptiert werden. Mobile Arbeit dürfe niemals in der Erwartung ständiger Erreichbarkeit münden, da die Gesundheit immer Vorrang haben müsse.