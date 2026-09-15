Notrutsche bei AUA-Flieger ausgelöst: 68 Passagiere durften nicht mit

Eigentlich sollten 209 Passagiere am Sonntag mit einer Austrian-Airlines-Maschine von Montreal nach Wien fliegen. Doch noch am Boden wurde versehentlich eine Notrutsche der Boeing 767 ausgelöst.

Der Zwischenfall ereignete sich nach Auskunft des österreichischen Luftfahrtmagazins „Austrian Wings“ am Sonntag, 13. September, als die Boeing 767 noch am Gate in Montreal stand. Betroffen war die Notrutsche am linken vorderen Einstieg des Flugzeugs. Videos davon kursieren mittlerweile in den sozialen Medien.

Warum plötzlich 68 Passagiere weniger mitfliegen durften

Nach dem Auslösen wurde die Notrutsche von Fachleuten ausgebaut. Damit stand sie an der betroffenen Tür allerdings für einen möglichen Notfall nicht mehr zur Verfügung. Das hatte Auswirkungen auf die zulässige Passagierzahl. Statt der ursprünglich gebuchten 209 Fluggäste konnten nur noch 141 die Reise nach Wien antreten. Austrian Airlines teilte gegenüber dem Schweizer Luftfahrtportal „Aerotelegraph“ mit, dass die übrigen 68 Passagiere umgehend auf andere Verbindungen umgebucht worden seien.

Mit eineinhalb Stunden Verspätung nach Wien

Ganz am Boden bleiben musste die Boeing trotz der fehlenden Notrutsche nicht. Mit rund eineinhalb Stunden Verspätung hob die Maschine mit dem Kennzeichen OE-LAE schließlich in Montreal ab. Am 14. September landete sie in Wien-Schwechat und wurde dort von der AUA-Technik übernommen. An der betroffenen Tür sollte eine neue Notrutsche eingebaut werden.

Wie kann eine Notrutsche versehentlich aufgehen?

Damit eine Notrutsche bei einer Evakuierung automatisch ausgelöst wird, wird der Mechanismus vor dem Start aktiviert – in der Fachsprache wird die Rutsche „armed“. Nach der Landung muss diese Funktion wieder deaktiviert werden, bevor die Flugzeugtüren regulär geöffnet werden. Geschieht das nicht und wird eine entsprechend vorbereitete Tür geöffnet, kann sich die Notrutsche entfalten. Genau ein solcher Vorfall führte in Montreal letztlich dazu, dass 68 Passagiere ihren geplanten Flug nach Wien nicht antreten konnten.